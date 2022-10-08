Крымский мост горит-пылает: Ким показал серьезные повреждения на переправе

Утром 8 октября стало известно о взрывах на Крымском мосту. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уже показал в сети серьезные повреждения переправы.

Об ударе по Крымскому мосту мечтали практически все украинцы. И, наконец, этот день настал. Хотя и неизвестно, чьих рук дело, сам факт разрушения переправы, которой пользовались враги, – лучшая новость с самого утра.

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Горят цистерны, дорожное полотно уничтожено

Информация о взрыве вблизи Крымского моста поступила утром 8 октября. Вскоре в сети появились фото и видео, подтверждающие, что атаке подвергся сам мост. И хоть вспыхнуло на железнодорожном полотне, "устала" и автодорога.

На видео, которое выложил в сеть глава Николаевской ОВА Виталий Ким, можно увидеть эффектный пожар на мосту. Видно, как горят цистерны с топливом, которое вполне могли везти оккупантам на фронт. Больше оно пользы врагу не принесет.

На Крымском мосту вспыхнул мощный пожар: видео

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