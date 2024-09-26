Оккупанты строят неизвестное сооружение для защиты Крымского моста, – Плетенчук

Оккупанты строят неизвестное защитное сооружение в районе Крымского моста. Однако в этом сезоне российским захватчикам, скорее всего, не удастся завершить работы из-за сложных погодных условий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Оккупанты хотят защитить Крымский мост

Что это такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, вероятнее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и, соответственно, строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход – выводы делать рано,

– рассказал Плетенчук.

По его словам, россияне неоднократно пытались построить защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпели неудачи из-за сложных погодных условий.

"Посмотрим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить различные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", – подчеркнул представитель ВМС.