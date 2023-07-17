Это лишняя там конструкция, – ГУР о хлопке на Крымском мосту
Источник:Общественное
Украина не комментирует причину инцидента на Крымском мосту 17 июля. В то же время в ГУР напомнили слова своего руководителя – Кирилла Буданова: "Крымский мост – конструкция там лишняя".
Это подчеркнул спикер ГУР МО Андрей Юсов добавив, что разрушение секции моста повлечет за собой россиян проблемы с логистикой, что является плюсом для украинских войск.
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Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого – мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя",
– сказал Юсов.
Преимущества для сил обороны
Юсов напомнил, что остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины.
"Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для окупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", – отметил представитель ГУР.
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона тоже высказался об инциденте. Говорит, что "курортный сезон" в Крыму в разгаре.
В Крыму сейчас – лето, курортный сезон. Поэтому все больше людей курит в неустановленных для этого местах, потому что наплыв туристов. Поэтому у них ночью что-то взрывается, – сказал он.
По его словам, мост просто могли модернизировать до уровня разводного, например. Да и неоднократно предупреждали, что там мягкие грунты, строить такие сооружения там нельзя, они не выдержат.
"Причин может быть много", – добавил Плетенчук.
Главное о "хлопке" на Крымском мосту
- В ночь на 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько громких взрывов. Очевидцы утверждают, что в результате разрушение нескольких опор и, вероятно, одной из секций переправы.
- По предварительной информации, взрывы прогремели около 145-ти опоры моста со стороны Краснодарского края России. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено.
- Есть данные о том, что в результате взрыва пострадала семья из Белгородщины.