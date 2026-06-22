Генерал армии рассказал, когда Украина сможет уничтожить Керченский мост

Силы обороны Украины теоретически могут нанести удар по Крымскому мосту с помощью дронов-камикадзе и ракет. Украина уже имеет опыт повреждения опор и способна либо постепенно ослабить конструкцию, либо подготовить спецоперацию.

Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил 24 Каналу, что целесообразнее всего делать это именно в момент начала широкомасштабной кампании по освобождению Крыма.

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Способны ли украинские ракеты и дроны уничтожить Крымский мост?

По оценкам российских аналитиков, реальную угрозу незаконно построенному Крымскому мосту могут представлять ударные дроны-камикадзе с боеголовкой весом около 200 килограммов, способные повредить опорные элементы сооружения, а также крылатая ракета "Длинный Нептун". Однако самой большой угрозой россияне считают ракеты "Фламинго" FP-5.

Уничтожить мост одним или даже несколькими ударами — фактически невозможно. Но у нас есть воздушные беспилотные комплексы, а также морские беспилотные системы. Однако вопрос в том, насколько эффективна тактика комбинированного удара и насколько удастся вывести конструкцию из строя,

– сказал Маломуж.

По мнению эксперта, необходимо полностью нейтрализовать мост, а не проводить мелкие тактические действия, после которых остается возможность перевозить оружие, технику и нефтепродукты. Для этого нужно обезвредить не только опоры, но и железнодорожное и автомобильное полотно. Поэтому речь идет и о других типах ракет с боезарядом до 400 килограммов, а также о подводных дронах, способных нести крупные заряды; операции с их использованием уже проводятся.

"Можно доставлять заряды и в полтонны, и в тонну, главное — умело подготовить операцию. Если же действовать комплексно, основных стратегических ресурсов может быть до восьми. К тому же все средства, полученные от партнеров, позволяют наносить удары на расстояние до 300 километров, а мост находится именно в этой зоне поражения", – пояснил Маломуж.

В решающий момент достаточно одной-двух операций, чтобы вывести мост из строя на годы. Поэтому, по мнению спикера, судьба моста уже практически предрешена – вопрос лишь времени, и такие операции готовятся в секретном режиме.

Насколько важен для Крыма Керченский мост сейчас?

Мосты, с помощью которых Россия обеспечивала военную логистику для удержания оккупированного Крыма, постепенно теряют функциональность из-за постоянных ударов с украинской стороны. Россияне каждый вечер разбирают понтоны, а утром снова устанавливают их, чтобы уберечь от ударов, и пытаются строить насыпные переправы — несмотря на то, что весь этот коридор находится под огневым контролем.

Они переоборудуют их — либо под грузовики, создавая прочные конструкции, либо маскируют под перевозку молока и воды. При этом здесь действительно помогают и информируют активисты — сами работники предприятий, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, отказываются это делать, несмотря на повышение заработной платы. Это действительно влияет на обеспечение Крыма бензином. С другой стороны, основная артерия, которая всё же остаётся, — это Керченский мост,

– сказал член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев.

После предыдущих ударов мост сильно не загружали. Сегодня утром и сам мост закрывали, потом ненадолго открыли — и снова закрыли. То есть, с одной стороны, оккупанты опасаются его использовать, а с другой — не могут и полностью перегрузить логистику.

"Но всё равно это символ российской оккупации. Поэтому разрушение моста, во-первых, нанесёт сильный удар по Путину и его окружению. Во-вторых, нарушит логистику и электроснабжение из Краснодарского края. Поэтому мы увидим еще более сильный процесс, когда россияне реально осознают: лучше уехать из Крыма, потому что это уже не естественный плацдарм, с которого можно атаковать Украину, а естественный котел, из которого нужно своевременно бежать", — пояснил Бариев.

Насколько уязвим Крымский мост: смотрите в видео