Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що найдоцільніше це робити саме в момент початку широкої кампанії зі звільнення Криму.

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Чи здатні українські ракети та дрони знищити Кримський міст?

За оцінками російських аналітиків, реальну загрозу незаконно збудованому Кримському мосту можуть становити ударні дрони-камікадзе з боєголовкою близько 200 кілограмів, здатні пошкодити опорні елементи споруди, а також крилата ракета "Довгий Нептун". Проте найбільшою загрозою росіяни вважають ракети "Фламінго" FP-5.

Знищити міст одним чи навіть кількома ударами – фактично неможливо. Але ми маємо повітряні безпілотні комплекси, а також морські безпілотні системи. Проте питання в тому, наскільки ефективна тактика комбінованого удару та наскільки вдасться вивести конструкцію з ладу,

– сказав Маломуж.

На думку експерта, потрібно нейтралізувати міст повністю, а не проводити дрібні тактичні дії, після яких залишається можливість перевозити зброю, техніку та нафтопродукти. Для цього треба знешкодити не лише опори, а й залізничне та автомобільне полотно. Тож ідеться й про інші типи ракет з боєзарядом до 400 кілограмів та підводні дрони, здатні нести великі заряди; операції з їх використанням уже проводяться.

"Можна доставляти заряди й у пів тонни, і в тонну, головне – вміло підготувати операцію. Якщо ж діяти комплексно, основних стратегічних ресурсів може бути до восьми. До того ж усі засоби, отримані від партнерів, дозволяють бити на відстань до 300 кілометрів, а міст саме у цій зоні ураження", – пояснив Маломуж.

У вирішальний момент достатньо однієї-двох операцій, щоб вивести міст з ладу на роки. Тож на думку спікера, доля мосту вже практично визначена – питання лише часу, і готуються такі операції в таємному режимі.

Наскільки важливим для Криму є Керченський міст зараз?

Мости, якими Росія забезпечувала військову логістику для утримання окупованого Криму, поступово втрачають функціональність через постійні удари з українського боку. Росіяни щовечора розбирають понтони та зранку знову встановлюють, щоб уберегти від ударів, та намагаються будувати й насипні переправи – попри те, що весь цей коридор перебуває під вогневим контролем.

Вони переобладнують їх – або під фури, роблять міцні конструкції, або маскують під перевезення молока та води. При цьому тут справді допомагають та інформують активісти – самі працівники установ, які займаються перевезенням нафтопродуктів, відмовляються це робити, попри підвищення заробітної плати. Це справді впливає на забезпечення Криму бензином. З іншого боку, основна артерія, яка все ж залишається, – це Керченський міст,

– сказав член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв.

Після попередніх ударів міст сильно не завантажували. Сьогодні зранку й сам міст закривали, потім ненадовго відкрили – і знову закрили. Тобто, з одного боку, окупанти побоюються його використовувати, а з іншого – не можуть і повністю перевантажити логістику.

"Але все одно це символ російської окупації. Тому руйнування мосту, по-перше, завдасть сильного удару по Путіну та його колу. По-друге, порушить логістику й електропостачання з Краснодарського краю. Тож ми побачимо ще сильніший процес, коли росіяни реально усвідомлять: краще виїхати з Криму, бо це вже не природний плацдарм, з якого можна атакувати Україну, а природний котел, з якого треба своєчасно тікати", – пояснив Барієв.

Наскільки вразливий Кримський міст: дивіться у відео