Про це повідомив Олександр Півненко в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

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Що Півненко розповів про удари ЗСУ?

Командувач Нацгвардії заявив, що Україна збільшуватиме кількість пілотів БпЛА, які завдаватимуть потужніших ударів по окупантах на окупованих територіях. Він зазначив, що ворогу буде "дуже важко" після того, як ЗСУ перекриють логістику.

По Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр. Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально,

– заявив Півненко.

Командувач НГУ наголосив, що попри постійні удари ЗСУ, окупанти також обмежують логістику українських сил на фронті на 20 – 30 кілометрів, тому це враховується у плануванні дій.

Він додав, що через неспроможність досягти суттєвих успіхів на передовій противник завдає ударів по цивільній інфраструктурі та енергетичних об'єктах.

Що відомо про успішні українські атаки по ворогу на ТОТ?

Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Карачекрак на трасі Е105 в окупованій частині Запорізької області. Окупанти вже неодноразово його ремонтували після попередніх атак.

Міст має критичне значення для постачання російських окупаційних сил на запорізькому напрямку. Також він уже отримував серйозні пошкодження влітку 2025 року та був фактично знищений у лютому 2026.

В окупованому Криму паливна криза стала настільки гострою, що бензин уже неможливо купити навіть за талонами чи QR-кодами. Після ударів по мостах, перевізниках і нафтосховищах окупаційна влада намагалася частково відновити постачання, але нові атаки знову погіршили ситуацію.