Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Що відомо про атаку українських військових?

Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Карачекрак на трасі Е105 в окупованій частині Запорізької області. Окупанти вже неодноразово його ремонтували після попередніх атак.

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Міст має критичне значення для постачання російських окупаційних сил на запорізькому напрямку. Також міст уже отримував серйозні пошкодження влітку 2025 року та був фактично знищений у лютому 2026.

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У ніч проти 14 червня, а також упродовж минулого дня підрозділи Сил оборони атакували низку військових об'єктів росіян на окупованих територіях і не тільки. Зокрема, була уражена НПС у Ярославській області.

Крім того, дорозвідка встановила результати атаки на термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї 13 червня. Підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та 6.

Українські безпілотники атакували полігон "Восточний" у Новопетрівці, де російські військові готували особовий склад. Під удар потрапило місце дислокації одразу трьох підрозділів армії противника.