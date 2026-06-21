Станом на 1:49, вибухи було чути ледь не по всьому півострову. Про це повідомляють партизанський рух "Атеш" і "Кримський вітер".
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За даними російських моніторингових ресурсів, ударні та FPV-дрони фіксували у різних частинах Криму – найбільше у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Балаклаві, Феодосії, біля Бахчисарая та Джанкоя.
Згодом "Атеш" повідомив про вибухи у районі Фіолента. Імовірно, працювали FPV-дрони. Крім того, за даними партизанів, імовірно було вражено мобільні вогневі групи.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Сильні вибухи було чути й у Сімферополі. Дуже гучно було також у Керчі, Новому Цюріхталі (колишня назва – Красногвардійське), Судаку, Бахчисараї та Євпаторії.
Вибухи лунали у Євпаторії: дивіться відео
Які наслідки удару?
Наразі під найбільш масованою атакою перебувала Керч. Там пролунала серія вибухів і було чути звуки ударних БпЛА. Водночас рух по Кримському мосту було припинено.
Дивіться відео масованої атаки по Керчі (Увага! Ненормативна лексика! 18+)
Пізніше з'явилася інформація про пожежу на паливному терміналі у Керчі внаслідок влучання БпЛА. У результаті частину міста огорнув їдкий дим і стало важко дихати.
Дивіться відео пожежі у районі порту в Керчі
Станом на 2:25 дрони продовжували атакувати Керч.
У Керчі далі лунають вибухи: дивіться відео
Крім того, приліт фіксували у Білогірську. Там виникла пожежа та над містом здійнявся густий чорний дим. Імовірно, загорілася електропідстанція.
Наслідки атаки по Білогірську / Фото телеграм-каналу "Кримський вітер"
Також відомо, що у Джанкойському районі та Керчі зникло світло.
Що кажуть окупанти?
О 1:29 гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові начебто відбивають атаку: працювала ППО та мобільні вогневі групи.
За його словами, вдалося збити 4 безпілотники у районі Балаклави та мису Фіолент.
Попередньо, нібито ніхто з людей не постраждав.
Якою була попередня атака по Криму?
Дрони атакували Крим напередодні – у ніч проти 20 червня. Під ударом опинилася низка важливих енергетичних об'єктів. Зокрема, Таврійська ТЕС (після прильотів почалися проблеми зі світлом), газопровід і нафтогазове сховище.
Пізніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") розповів про ураження газової інфраструктури Криму. Серед інших цілей СБС були міст через Генічеську протоку, паливна та військова логістика.