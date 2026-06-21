Станом на 1:49, вибухи було чути ледь не по всьому півострову. Про це повідомляють партизанський рух "Атеш" і "Кримський вітер".

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Що відомо про атаку по Криму? Перші вибухи у Криму пролунали приблизно о 23:26 20 червня. Тоді повідомляли про роботу ППО в окупованому Севастополі. Згодом там пролунали нові вибухи.

За даними російських моніторингових ресурсів, ударні та FPV-дрони фіксували у різних частинах Криму – найбільше у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Балаклаві, Феодосії, біля Бахчисарая та Джанкоя.

Згодом "Атеш" повідомив про вибухи у районі Фіолента. Імовірно, працювали FPV-дрони. Крім того, за даними партизанів, імовірно було вражено мобільні вогневі групи.

Сильні вибухи було чути й у Сімферополі. Дуже гучно було також у Керчі, Новому Цюріхталі (колишня назва – Красногвардійське), Судаку, Бахчисараї та Євпаторії.

Вибухи лунали у Євпаторії: дивіться відео

Які наслідки удару?

Наразі під найбільш масованою атакою перебувала Керч. Там пролунала серія вибухів і було чути звуки ударних БпЛА. Водночас рух по Кримському мосту було припинено.

Дивіться відео масованої атаки по Керчі (Увага! Ненормативна лексика! 18+)

Пізніше з'явилася інформація про пожежу на паливному терміналі у Керчі внаслідок влучання БпЛА. У результаті частину міста огорнув їдкий дим і стало важко дихати.

Дивіться відео пожежі у районі порту в Керчі

Станом на 2:25 дрони продовжували атакувати Керч.

У Керчі далі лунають вибухи: дивіться відео

Крім того, приліт фіксували у Білогірську. Там виникла пожежа та над містом здійнявся густий чорний дим. Імовірно, загорілася електропідстанція.



Наслідки атаки по Білогірську / Фото телеграм-каналу "Кримський вітер"

Також відомо, що у Джанкойському районі та Керчі зникло світло.

Що кажуть окупанти?

О 1:29 гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові начебто відбивають атаку: працювала ППО та мобільні вогневі групи.

За його словами, вдалося збити 4 безпілотники у районі Балаклави та мису Фіолент.

Попередньо, нібито ніхто з людей не постраждав.

Якою була попередня атака по Криму?

Дрони атакували Крим напередодні – у ніч проти 20 червня. Під ударом опинилася низка важливих енергетичних об'єктів. Зокрема, Таврійська ТЕС (після прильотів почалися проблеми зі світлом), газопровід і нафтогазове сховище.

Пізніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") розповів про ураження газової інфраструктури Криму. Серед інших цілей СБС були міст через Генічеську протоку, паливна та військова логістика.