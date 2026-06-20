Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що "Мадяр" розповів про атаку на Крим?

У традиційній для себе манері Бровді зазначив, що Птахи СБС " впорядковують логістику в оперативній глибині противника".

Так, дрони уразили, зокрема, газову інфраструктуру Криму. Серед інших цілей СБС були також міст через Генічеську протоку, паливна й військова логістика на ТОТ.

Повний перелік цілей, по яких відпрацювали дрони, включає:

Газова компресорна станція (ГКС), населений пункт Журавлівка, АР Крим, 9-й батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ГКС населений пункт Ароматне, АР Крим, 9-й батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ГКС, населений пункт Ключі, АР Крим, 9-й батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ГКС, населений пункт Лохівка, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

Автомобільний міст через Генічеську протоку (Генічеськ, Херсонська область) – 427 ОБр СБС "Рарог";

Рейдовий буксир, населений пункт Скадовськ, Херсонська область, 20 ОБр СБС "К-2";

Паливозаправник, населений пункт Дмитрівка, Донецька область, "зведений загін 13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Паливозаправник, населений пункт Чаплинка, Херсонська область, 20 ОБр СБС "К-2";

Важкий тягач 8х8 БАЗ-6403, населений пункт Ключове, Донецька область, "зведений загін 13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ББМ, населений пункт Михайлівка, Луганська область, 20 ОБр СБС "К-2";

ББМ "Тайфун-К", населений пункт Нижня Дуванка, Луганська область, 20 ОБр СБС "К-2";

Логістичний транспорт ворога, населений пункт Армянськ, АР Крим, 20 ОБр СБС "К-2";

Логістичний транспорт ворога, населений пункт Чаплинка, Херсонська область, 20 ОБр СБС "К-2";

Логістичний транспорт ворога, населений пункт Верхня Покровка, Луганська область, 20 ОБр СБС "К-2";

Логістичний транспорт ворога, населений пункт Чаплинка, Херсонська область, 20 ОБр СБС "К-2";

Логістичний транспорт ворога, населений пункт Новокраснівка, Донецька область, "зведений загін 13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Логістичний транспорт ворога, населений пункт Гранітне, Донецька область, "зведений загін 13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Логістичний транспорт ворога, населений пункт Кальчинівка, Донецька область, "зведений загін 13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".

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Зауважимо, що на анексованому півострові фіксується помітне посилення патрулювання та розгортання додаткових спостережних постів уздовж узбережжя моря. Такі заходи можуть бути пов'язані зі зростанням активності безпілотників і занепокоєнням з боку російського військового командування.