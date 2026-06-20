Про це партизанський рух "Атеш" повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про посилення активності окупантів у Криму?

За інформацією "Атеш", посилення чергувань підрозділів "БАРС" пов'язане зі зростанням кількості ударів безпілотників по території півострова. Російське командування намагається посилити прикриття позицій протиповітряної оборони та запобігти можливим атакам на розрахунки ППО.

Водночас серед особового складу поширюються різні версії причин такого посилення. За словами військових, які передали інформацію партизанському руху, частина особового складу обговорює можливість висадки українських сил із моря, хоча офіційно це не підтверджується.

Також зазначається, що через відсутність чітких роз'яснень від командування серед військових активно поширюються чутки, які впливають на моральний стан підрозділів. За словами джерел, у частині очікують можливих нових ударів з боку Сил оборони України.

Рух "Атеш" заявляє, що продовжує фіксувати нові позиції російських патрулів уздовж кримського узбережжя та передавати відповідну інформацію українським силам.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що розмови росіян про можливий український десант у Криму є елементом інформаційного нагнітання та виправдання посилення окупаційних структур.

За його словами, реальна стратегія деокупації півострова полягає не у висадці військ, а в поступовому знищенні російської логістики та ізоляції Криму як транспортного вузла. Він наголосив, що удари по мостах і транспортних маршрутах уже ускладнюють постачання російських військ і змушують окупантів перебудовувати логістику. Сам Крим, за цією логікою, має перетворитися для Росії на "острів", ізольований від основних напрямків забезпечення фронту.

Братчук також підкреслив, що на тлі насиченої ППО та сучасних засобів ураження ідея десантної операції виглядає нереалістичною. Натомість, за його словами, триває системна робота з демілітаризації півострова, зокрема через удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі, що поступово послаблює російські позиції в Криму.