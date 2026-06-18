Про це партизанський рух повідомляє у власних соцмережах.

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Для чого росіяни використовують вогняні позиції в Криму?

Агенти "Атеш" продовжують вести спостереження за вогневими точками військ Росії, які розташовані між містами Саки та Євпаторія, на півострові.



Партизани показали позиції ворога в Криму / Фото з соцмереж "Атеш"

За їхніми словами, ці позиції Росія намагається використати для перехоплення ударних БпЛА. Проте, партизани зазначають, що дії агресора не мають особливих успіхів, що підтверджується останніми результатами.

Ми постійно спостерігаємо та фіксуємо всі зміни у цьому районі. Вся інформація передається СОУ та допомагає захищати мирних жителів України,

– заявили в "Атеш".



"Атеш" фіксує вогневі точки ворога / Фото з соцмереж "Атеш"



Росіяни використовують ці позиції, щоб боротися з дронами / Фото з соцмереж "Атеш"

Проблеми росіян в Криму

Українські сили потужно б'ють по логістиці росіян на окупованих територіях. Це завдає ворогу величезних збитків. Водночас знайти протидію українським дронам окупанти наразі не здатні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Водночас інший військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони раніше атакували Чонгарський та Армянський мости. Окупанти встановили там переправи, але логістика сильно сповільнилася. Внаслідок цього накопичуються колони різного автотранспорту, по яких також прилітають дрони.