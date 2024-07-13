Может ли Крымский мост рухнуть в 2024 году: что говорит Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов считает Крымский мост наиболее лишней инженерной конструкцией на оккупированном россиянами Юге. Он отмечает, что мост несет, в частности, и сакральный смысл для врага.

Сейчас Крым уже не является "непотопляемым авианосцем" – теперь это неудобная территория. По мнению Буданова, сейчас россиянам не нужен Крымский мост, однако он остается частью скелета империи.

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Важность уничтожения Крымского моста

Кирилл Буданов убежден, что Крымский мост – это символ, это сознание. Его уничтожение гораздо глубже и важнее, чем удар по эшелону в виде 60 вагонов техники в полном составе. Глава разведки акцентирует на том, что у россиян тысячи единиц техники, а мост – один.

Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру (новый порт России в Абхазии – 24 Канал)? Прекрасно!

– отмечает Буданов.

Отвечая на вопрос, может ли Крымский мост может упасть в этом году, Буданов говорит, что это вопрос уже к Генштабу. Однако он отметил, что ГУР свою запланированную работу по этому вопросу делает.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост можно уничтожить с помощью ATACMS, переданных США.