"Лучшие друзья Украины": атаковать Крымский мост помогло видео обычной россиянки

В СБУ рассказали детали атаки на Крымский мост 17 июля. При этом помогло видео обычной россиянки, представившей себя блоггершей.

Сотрудники СБУ рассказали, что россиянка отдыхала на яхте вблизи Крымского моря. Кстати, напомним, что россиянам нечего делать в украинском Крыму. Чемодан. вокзал. Белгородщина.

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Во время плавания женщина представила себя блоггером и начала снимать видео, которое позже опубликовала в сети. На него и попал Крымский мост.

Эта информация дала понимание, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести ему максимальное поражение.

– говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что немало информации узнают из открытых источников. Россияне с камерами – "лучшие друзья". Их призвали публиковать еще большее видео. В частности, с территории страны-террористки.

Спецслужбам удалось получить конструкторскую документацию

Также спецслужбам удалось получить конструкторскую документацию. Реализовать это помогли источники СБУ.

"В документации мы нашли все, что нам нужно было, чтобы понять, как мы его разрушим", - подчеркнули в СБУ.

У Крымского моста нет никакого будущего на временно оккупированном полуострове. Как и у россиян в целом. Крым – это Украина. Был, есть, будет.