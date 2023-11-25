Співробітники СБУ розповіли, що росіянка відпочивала на яхті поблизу Кримського моря. До слова, нагадаємо, що росіянам нема чого робити в українському Криму. Валіза. Вокзал. Бєлгородщина.

Зверніть увагу Як Україна підірвала Кримський міст: ексклюзивні подробиці від СБУ

Під час плавання жінка уявила себе блогеркою й почала знімати відео, яке згодом опублікувала у мережі. На нього й потрапив Кримський міст.

Ця інформація дала розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати йому максимального ураження,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у СБУ наголосили, що чимало інформації дізнаються з відкритих джерел. Росіяни з камерами – "найліпші друзі". Їх закликали публікувати ще більше відео. Зокрема, з території країни-терористки.

Спецслужбам вдалося отримати конструкторську документацію

Також спецслужбам вдалося отримати конструкторську документацію. Реалізувати це допомогли джерела СБУ.

"В документації ми знайшли все, що нам було потрібно, щоб зрозуміти, як ми його зруйнуємо", – наголосили у СБУ.

Кримський міст не має жодного майбутнього на тимчасово окупованому півострові. Як і росіяни загалом. Крим – це Україна. Був, є, буде.