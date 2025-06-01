Крымский мост находится в аварийном состоянии, – СБУ

Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз это сделали под водой.

Вследствие этого мост фактически находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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СБУ поразила Крымский мост

Во вторник, 3 июня, стало известно, что СБУ поразила Крымский мост. Эта операция длилась несколько месяцев.

Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано!

– рассказали детали в пресс-службе.

Указывается, что подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна. В СБУ отметили, что 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали.

Фактически мост находится в аварийном состоянии,

– подчеркнули в СБУ.

Известно, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

Поражение Крымского моста: смотрите видео

Глава Службы безопасности Украины подчеркнул, что "Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск".

Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ,

– отметил Василий Малюк.