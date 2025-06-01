Крымский мост находится в аварийном состоянии, – СБУ
- СБУ поразила Крымский мост, заминировав подводные опоры объекта.
- Фактически мост находится в аварийном состоянии.
Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз это сделали под водой.
Вследствие этого мост фактически находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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СБУ поразила Крымский мост
Во вторник, 3 июня, стало известно, что СБУ поразила Крымский мост. Эта операция длилась несколько месяцев.
Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано!
– рассказали детали в пресс-службе.
Указывается, что подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна. В СБУ отметили, что 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали.
Фактически мост находится в аварийном состоянии,
– подчеркнули в СБУ.
Известно, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.
Поражение Крымского моста: смотрите видео
Глава Службы безопасности Украины подчеркнул, что "Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск".
Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ,
– отметил Василий Малюк.