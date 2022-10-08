Россияне обещают восстановить путь Крымского моста сегодня, но ж/д билеты не продают

Россияне остановили продажу автомобильных и ж/д билетов через Крымский мост. При этом оккупанты заявили, что железную дорогу откроют уже сегодня.

Россияне сразу остановили движение на Крымском мосту после взрыва. Автобусные и ж/д перевозчики перестали продавать билеты пассажирам, пишут российские СМИ.

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Крым остался изолированным от России

Продажу билетов на автобусы и поезда, проходящие мимо Крымского моста, прекратили. Людям обещают вернуть деньги за уже приобретенные билеты.

После взрыва пассажиров поезда 166Х Москва-Симферополь взорвали станицу Старотитаровская, расположенную в Краснодарском крае. Люди рассказывают, что им заявили "добирайтесь, как хотите".

Оккупанты заявили о планах запустить паромную переправу через Керченский пролив, но и с этим есть трудности. Паромы, перевозившие пассажиров до строительства Крымского моста, в основном покинули акваторию. Но оккупанты обещают, что организуют их до вечера воскресенья, 9 октября.

Россияне обещают сегодня починить железную дорогу

После взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна. В Минтрансе России уже заявили, что работоспособность железной дороги возобновят уже сегодня, 8 октября.

Первоначальная оценка инфраструктуры Крымского моста относительно пропуска поездов проведена, работоспособность участка возобновят до 20:00,

– говорится в сообщении.

Перевозчики заявили, что поезда из оккупированных Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируют отправить сегодня по графику.

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