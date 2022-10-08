Росіяни одразу зупинили рух на Кримському мосту після вибуху. Автобусні та залізничні перевізники перестали продавати квитки пасажирам, пишуть російські ЗМІ.

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Крим залишився ізольованим від Росії

Продаж на автобуси та потяги, які проходять повз Кримський міст, припинили. Людям обіцяють повернути кошти за вже придбані квитки.

Після вибуху пасажирів потяга 166Х Москва-Сімферополь висадили у станиці Старотитарівська, що у Краснодарському краї. Люди розповідають, що їм заявили "добирайтеся, як хочете".

Окупанти заявили про плани запустити поромну переправу через Керченську протоку, але і з цим є труднощі. Пороми, які перевозили пасажирів до будівництва Кримського мосту, здебільшого залишили акваторію. Але окупанти обіцяють, що організують їх до вечора неділі, 9 жовтня.

Росіяни обіцяють сьогодні полагодити залізницю

Після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометрів залізничного полотна. Натомість у Мінтрансі Росії вже заявили, що працездатність залізниці відновлять вже сьогодні, 8 жовтня.

Первинну оцінку інфраструктури Кримського мосту щодо пропуску поїздів проведено, працездатність ділянки відновлять до 20:00,

– мовиться у повідомленні.

Натомість перевізники заявили, що потяги з окупованих Севастополя та Сімферополя до Санкт-Петербурга та Москви планують відправити сьогодні за графіком.

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