После взрывов на Крымском мосту в Керченском проливе образовалась пробка из кораблей

После "хлопка" на Крымском мосту утро у россиян сложное. Оккупанты сообщали, что проход судов через Керченский пролив не перекрыт, однако перед мостом почему-то все равно образовалась очередь из кораблей.

Так, данные трафика показывают, что десятки судов просто застряли с обеих сторон Крымского моста. Официальной информации о том, что движение остановлено, нет. Сообщает 24 канал.

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У Крымского моста очереди из кораблей

Россия сообщала, что движение мимо Керченского пролива, то есть под Крымским мостом, не будут останавливать. То есть будут разрешать судам проходить под объектом, часть которого испытала значительные разрушения и ушла под воду.

Трафик показывает, что с обеих сторон моста образовалась огромная очередь из кораблей.



Очередь под Крымским мостом / Скриншот из marinetraffic.com

Россияне перекрыли движение по Крымскому мосту

В результате разрушений Крымского моста автомобильное и железнодорожное движение там полностью закрыли. В Кремле даже не берутся говорить, когда сумеют отремонтировать мост и запустить трафик.

Соответственно, продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, прекращена. Россиянам вернут средства за ж/д билеты до полуострова. Автобусные рейсы тоже отменены.

В Росморречфлоте заявили, что судоходство в Керченском проливе из-за "хлопка" на мосту не останавливалось. Однако, как видим, оно стало несколько проблематичным.

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