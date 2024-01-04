"Он обречен": Малюк анонсировал сюрпризы от СБУ не только для Крымского моста

Крымский мост – незаконное российское сооружение, построенное в Украине. И это законная цель для наших военных, ведь враг использует его для логистики. И в СБУ подчеркнули, что этот объект обречен.

На этом в интервью подчеркнул глава СБУ Василий Малюк. Он очертил будущее Крымского моста, который россияне построили абсолютно незаконно, передает 24 Канал.

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Атаки по Крымскому мосту – пощечина Путину

Обратим внимание, что за время полномасштабного вторжения Украина дважды поразила Крымский мост. Впервые в октябре 2022 года, а во второй раз – в июле 2023 года. Причем наше государство и дальше будет бить по конструкциям незаконного объекта, построенного врагом.

Это настоящая оплеуха Путину, это новая ступень в истории военно-морских сил. Как только его начали строить, мы уже тогда понимали, что в случае полномасштабного вторжения он будет основной логистической артерией для врага. Собственно, оно так и произошло. Вражеские войска на юге Украины подпитываются благодаря Крымскому мосту,

– подчеркнул Малюк.

Он добавил, что разрушение этого незаконного сооружения позволило ограничить транспортировку военной техники и топлива на юг оккупированных территорий.

"Это законная цель. Согласно нормам Женевской конвенции, другим нормам международного права, действующему законодательству или традициям ведения войны – это законная цель, ведь это незаконное построение на территории Украины", – добавил глава СБУ.

Он также очертил будущее Крымского моста. По словам главы СБУ, в дальнейшем нас, ну и оккупантов, ожидает целый ряд неожиданностей. Самой же незаконной конструкции рано или поздно придется повстречаться с морским дном.

Дальше будет много сюрпризов. И не только по Крымскому мосту. Мост – обреченный,

– подчеркнул Малыш.

Обратим внимание, что СБУ удалось уничтожить 6 из 8 под опорников Крымского моста. Остальные два получили повреждения. Отметим, что этот незаконный объект до сих пор не способен полноценно функционировать. Следовательно, оккупационные войска на юге нашего государства остались без постоянного подкрепления.

К слову, россияне сами помогали нашим защитникам бить по Крымскому мосту. Как отметили в СБУ, для подготовки атак по незаконному объекту также использовали фото и видео оккупантов, которые они щедро выкладывали в сеть. К примеру, нанести один из ударов помогло видео, которое россиянка сняла во время отдыха на яхте. Ролик показал нижние конструкции моста.