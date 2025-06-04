В Меджлисе рассказали о ситуации в Крыму после подрыва Керченского моста

Во вторник, 3 июня, Украина в третий раз поразила Керченский мост. Такие удары по военным объектам Крыма усиливают у местных жителей, крымских татар и этнических украинцев, веру и надежду, что полуостров будет деоккупирован. У россиян и вражеских военных это же вызвало бешеную панику.

Это 24 Каналу рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Однако, по его словам, российские военные укрепили обороноспособность Крыма, поэтому будут держаться за полуостров, как только смогут.

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У россиян была паника

Рефат Чубаров отметил, что удар по Крымскому мосту действительно вызвал много эмоций у людей, которые живут в Крыму. Крымчане испытывают подъем. Но с 2014 года почти миллион граждан России поселились на полуострове. Важно, чтобы они поняли, что будут вынуждены покинуть Крым.

Пока кардинального изменения в их настроениях, поведении еще не видим. Но все будет зависеть от того, насколько интенсивными будут специальные операции со стороны ВСУ, какими будут дальше военные действия вокруг полуострова или непосредственно в Крыму, если речь идет о военных объектах. Так что все будет зависеть от того, как пойдут дальше события,

– подчеркнул он.

Самое главное, что такие резонансные удары имеют результаты, последствия. Россияне, которые незаконно поселились в Крыму, все больше думают о том, что им стоит ехать. Например, на днях в крымских пабликах наблюдалась большая паника, как бы оккупационная власть не пыталась успокаивать людей.

Эта паника была связана с тем, что была информация о том, что с моря будут массовые атаки безэкипажными дронами Крымского побережья. Здесь много сторонников России. Они высказывали опасения, что будет украинский десант,

– объяснил председатель Меджлиса.

Однако известно, что в течение предыдущих месяцев российские военные укрепили обороноспособность Крыма. Они разместили дополнительные средства противовоздушной обороны. Поэтому враг будет держаться за полуостров. Особенно они будут защищать такие стратегические объекты, как Керченский мост.