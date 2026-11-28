Петр Андрющенко объяснил, почему доставка грузов в Крым подорожала до миллиона рублей, что происходит в Керченском проливе и как удары по мостам и НПЗ влияют на логистику оккупантов. Также он связал блэкаут в Крыму с атакой на Невинномысскую ГРЭС.

После новых ударов по Керченскому мосту россияне вынуждены ограничивать железнодорожное движение и искать способы возобновить судоходство через пролив. В то же время сухопутный коридор через оккупированные территории остается главным маршрутом грузовых перевозок в Крым, но его использование становится все дороже и сложнее.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, как повреждение моста повлияло на российскую логистику, почему перевозчики требуют до миллиона рублей за рейс в Крым и какие товары уже начинают исчезать из продажи. Он также объяснил, как удары по мостам, нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам России сказываются на обеспечении оккупационных войск.

Керченский пролив заблокирован после удара по мосту

После ударов по Керченскому мосту автомобильное полотно обрушилось, а железная дорога работает только по одному пути. Как это повлияло на судоходство, насколько перегружен сухопутный коридор через М14 и что происходит с российскими военными перевозками? И как вы оцениваете заявление Путина о непринятии применения искусственного интеллекта против России?

Возможно, для них это неприемлемо, потому что мы, в отличие от россиян, вообще используем разум. И здесь не имеет значения, какой именно. Если говорить о Крымском мосте, то поразили его хорошо, но недостаточно. Хотелось бы большего результата, потому что железнодорожное сообщение продолжает работать, хотя и только по одному пути.

Одна колея действительно осталась целой, а с другой россияне, судя по всему, пока не знают, что делать. Чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на конструкции, движение организовали в ограниченном режиме. Но здесь есть еще одно очень важное последствие удара, которое почему-то постоянно остается без внимания.

Это полная блокировка Керченского пролива с точки зрения судоходства. И на сегодняшний день Азовское море именно с точки зрения судоходства для России превратилось во внутреннее озеро. Иначе это нельзя назвать,

– подчеркнул Андрющенко.

После падения обломков моста пролив завалило, и россияне сейчас постоянно ищут способы его расчистить. Мы видим, какие суда там находятся и что они пытаются делать. Но, судя по всему, решения они до сих пор не нашли. И это для нас хорошая новость, особенно с учетом того, как сейчас меняются погодные условия.

По всей приазовской части и в Крыму ухудшается погода, начинаются штормы. Скорее всего, море также будет замерзать. Поэтому я очень сомневаюсь, что россияне смогут расчистить пролив до февраля или даже до весны. Причем это прогноз даже при относительно благоприятных условиях, без учета военной ситуации.

Что касается сухопутного коридора, то сначала нужно уточнить: там на самом деле две трассы, а не одна. Та дорога, которую обычно называют сухопутным коридором, действительно перегружена, но прежде всего легковым транспортом. И здесь важно различать ситуацию с легковыми автомобилями и грузовыми перевозками.

Для грузового транспорта после повреждения Крымского моста ничего кардинально не изменилось. Ведь этот маршрут и раньше оставался фактически единственной основной артерией поставок грузов в оккупированный Крым. По крайней мере, с сентября, когда россияне ограничили движение грузового транспорта не только по Крымскому мосту, но и по паромным переправам.

В то же время мы наблюдаем увеличение интенсивности украинских ударов по оккупированным территориям. Но я бы не стал утверждать, что сейчас их в целом больше, чем в октябре, сентябре или августе. Дело в том, что накануне поражения Крымского моста россияне перебросили значительное количество средств радиоэлектронной борьбы, в частности своих "Пересвитов", в районы Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.

Это были именно те участки, которые чаще всего подвергались ударам наших дронов. Из-за усиления российской РЭБ эффективность атак там на некоторое время снизилась, соответственно упала и интенсивность ударов. Но Силы обороны Украины перешли на другие участки, продолжая работать по оккупированным территориям.

Поэтому, когда украинцы видят видео поражения российской техники и думают, что это обязательно сухопутный коридор, это не всегда соответствует действительности. Такие удары наносятся на различных оккупированных территориях. А одновременно с повреждением Крымского моста мы снова увидели рост их интенсивности.

Мы фиксируем от 15 до 25 поражений ежедневно. Это то, что видят наши люди на земле. Это означает, что фактически их больше, потому что, разумеется, есть пробелы в наблюдениях и другие обстоятельства,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Перемещение российских войск действительно затруднилось. И очень показательна ситуация, которая происходит буквально сейчас, пока мы с вами разговариваем. Наши люди из приазовской части Донецкой области сообщают о резком ухудшении погоды: там идет снег, мокрый снег, начинается небольшая метель.

Россияне решили воспользоваться этими погодными условиями и сейчас массово гонят военные конвои. Часть движется из Ростовской области через Новоазовск и Мариуполь, другие колонны идут со стороны Донецка. Все это направляется в сторону Запорожской области, в частности на Гуляйпольское направление и в районы Орехова.

Россияне оценивают опасность достаточно серьезно и пытаются использовать любую лазейку, чтобы массово прогнать свои военные конвои и избежать наших ударов. Речь идет именно о военных конвоях. И это, с другой стороны, демонстрирует, насколько точно мы бьем,

– отметил Андрющенко.

Чем все это закончится, посмотрим. Мы надеемся, что далеко не все российские колонны доедут до места назначения. Ведь погода ухудшилась не одинаково вдоль всего маршрута, и не на всех участках ситуация такая, как сейчас в районе Мариуполя. Поэтому возможности для украинских ударов остаются.

Доставка грузов в Крым подорожала до 10 тысяч евро

Насколько правдивы сообщения о том, что транспортные компании отказываются возить товары в Крым по сухопутному коридору, а те, кто соглашается, значительно повысили цены? Как на перевозки влияют украинские дроны и ухудшение погоды?

Посмотрим, как россияне теперь будут пытаться набирать скорость на этой трассе. Погода, которая устанавливается в Приазовье, – худшая из возможных для такой дороги. Поверьте мне как местному жителю: там сильный ветер с моря, холодный, буквально ледяной, а вместе с ним приходит гололед.

И проблема даже не в том, что этот ветер может сдувать транспорт с дороги. Там все покрывается льдом, а эффективно бороться с гололедом вдоль всей трассы практически невозможно, потому что она проходит недалеко от моря. Соответственно, скорость движения грузовиков будет снижаться, а время перевозок – увеличиваться.

К угрозе со стороны украинских дронов добавится еще и большое количество дорожно-транспортных происшествий. Особенно это касается российских военных грузовиков, водители которых часто не соблюдают никаких правил. В условиях плохой погоды такое поведение только увеличит количество аварий.

Но я хочу уточнить один момент относительно транспортных компаний. На самом деле они не отказываются от перевозок массово. Наоборот, мы наблюдаем рост числа желающих заработать на доставке грузов в Крым. Просто теперь за такие рейсы просят совсем другие деньги.

Просят уже до миллиона рублей. Это примерно 500 тысяч гривен, фактически 10 тысяч евро за одну поездку в Крым. Еще три месяца назад это стоило 3–4 тысячи евро. И даже тогда мы говорили, что это безумный рост по сравнению с весной,

– рассказал Андрющенко.

Весной водитель или владелец грузовика мог получать в среднем 120–150 тысяч рублей за месяц работы. А сейчас такие деньги можно заработать за относительно небольшой участок этой дороги. Конечно, это привлекает людей, готовых рисковать ради высокой оплаты, даже несмотря на угрозу повреждения транспорта.

Но тогда возникает другая проблема: кто именно отказывается от поставок товаров? И вот здесь мы уже видим изменения. Большие сетевые супермаркеты и поставщики продолжают доставлять продукцию, поскольку могут компенсировать транспортные расходы в рамках собственных сетей. А вот мелким компаниям и узкоспециализированным поставщикам делать это становится все сложнее.

Они не могут бесконечно перекладывать дополнительные расходы на покупателей, поэтому некоторые просто прекращают доставку определенных товаров. Уже появляются сообщения из Крыма о том, что из продажи начинают исчезать отдельные категории продукции, причем довольно неожиданные.

Например, нам сообщают, что из Крыма начинают исчезать корма для животных. Это не такой разветвленный рынок, как товары для людей, понятно, что там не такие доходы. Поэтому поставщики не могут компенсировать ценой такой рост стоимости перевозок,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

И я думаю, что подобных примеров будет становиться все больше. Но здесь важно не создавать завышенных ожиданий. Это не означает, что Крым окажется в полной блокаде или что там начнется голод. Остаются другие маршруты поставок, а большие торговые сети будут стараться поддерживать доставку основных товаров.

Однако ассортимент продукции будет сокращаться, а часть магазинов может закрываться из-за проблем с поставками. Больше всего это скажется именно на мелких предпринимателях и поставщиках, которые не имеют возможности покрывать такие расходы. И это уже почувствуют непосредственно жители оккупированного полуострова.

Отдельно меня интересует ситуация с топливом. Ведь бензин и дизельное топливо доставляют бензовозами, а они в равной степени зависят от погодных условий, состояния дорог и возможности быстро передвигаться. Если транспорт вынужден снижать скорость, долго стоять в пробках из-за гололеда или ограничений движения, доставка топлива также будет затрудняться.

Самое интересное с учетом погоды будет то, что они будут делать с топливом. Топливо везут бензовозами. И когда ты не можешь маневрировать скоростью, когда вынужден дополнительно проводить время в пробках из-за погоды, посмотрим, насколько сильно топливный кризис ударит по Крыму этой зимой,

– отметил Андрющенко.

Поэтому я ожидаю дальнейшего осложнения ситуации с перевозками. Речь не идет о полном прекращении поставок, но их стоимость, продолжительность и риски будут продолжать расти. И если к проблемам с мостом добавятся сильные штормы, гололед и новые удары, это создаст для россиян дополнительные трудности.

Удары по мостам и нефтяным запасам ослабляют российскую логистику

Силы обороны Украины проводят атаки на мосты через реку Миус, а также на объекты в Ростовской области и Краснодарском крае. Под ударами оказались и нефтеперерабатывающие заводы, в частности Новошахтинский, Афипский, Ильский и Славянский на Кубани. Насколько это чувствительно для поставок топлива российской армии и военной логистики в целом?

Безусловно, это очень чувствительные удары. Мы видим, что на отдельных нефтеперерабатывающих заводах поражены не только установки, которые непосредственно занимаются переработкой нефти и производством нефтепродуктов. Под удары попадают также места хранения готовой продукции, и это имеет большое значение для дальнейшего обеспечения российской армии.

Мы отслеживали сообщения о поражении этих НПЗ, и во многих случаях речь шла об утечках нефтепродуктов и масштабных пожарах. Это свидетельствует о повреждении емкостей, в которых хранилось топливо. И именно такие поражения могут наносить военной логистике России гораздо более ощутимый ущерб, чем проблемы, связанные исключительно с производством.

Ведь топливный кризис, постепенно охватывающий Россию, в первую очередь сказывается на гражданском населении. Российская армия, к сожалению, пока не ощущает его в полной мере, поскольку военным нефтепродукты поставляются из резервов. Именно поэтому поражение запасов топлива имеет для нас особое значение.

По резервам, по резервным емкостям мы также начали наносить удары, в частности по НПЗ. И это действительно повлияет на фронт. Потому что доставлять топливо становится сложнее, а расстояния, с которых россиянам приходится его завозить, увеличиваются,

– пояснил Андрющенко.

Но если говорить о логистике в целом, то наибольший интерес для нас представляют также мостовые переходы. В частности, два автомобильных моста непосредственно в Ростове-на-Дону, которые играют важную роль в обеспечении российских войск. Украинские удары уже продемонстрировали возможность поражать объекты на этих направлениях.

Ростовский железнодорожный узел является одним из главных центров, куда поступают нефтепродукты, боеприпасы, военная техника и личный состав. Далее эти грузы распределяются между автомобильными и железнодорожными маршрутами, ведущими к оккупированным украинским территориям. Из Ростовской области они следуют через узлы в Донецкой области и далее на юг.

Речь идет, в частности, об Иловайске, Донецке, Волновахе, Розовке, Токмаке и Мелитополе. Все эти направления являются частями большой системы снабжения российской группировки на фронте. Поэтому любое существенное затруднение движения через ключевые транспортные переходы будет ощущаться и дальше по всему маршруту.

В случае серьезных повреждений мостов россиянам будет гораздо сложнее маневрировать грузами, особенно железнодорожными. Им придется искать объездные маршруты, тратить дополнительное время и средства. И определенные последствия таких ударов мы уже видим на практике.

Один из мостов через реку Миус украинские военные поражали уже неоднократно. Последний удар по нему по дате совпал с атакой на Крымский мост. Движение там возобновили, но организовали его с существенными ограничениями.

По этому мосту движутся исключительно грузовики в реверсном режиме. Задержка при пересечении составляет от двух до пяти часов. Гражданский транспорт пытается объезжать через другие мосты, но там также есть повреждения, поэтому объезд может составлять до 100 километров,

– рассказал руководитель Центра изучения оккупации.

Хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась, ведь для российской логистики даже относительно небольшие задержки могут создавать значительные проблемы. По моим подсчетам, чтобы затруднить перевозки настолько, чтобы задержки достигали суток, необходимо вывести из строя еще примерно пять мостов. И я не считаю это невыполнимой задачей.

Большинство таких мостов значительно проще по конструкции, чем Крымский мост. Часть из них была взорвана еще во время полномасштабного вторжения в 2022 году, а затем восстановлена россиянами. Качество такого восстановления вызывает вопросы, поэтому повредить соответствующие конструкции может быть проще, несмотря на их большие размеры.

Если удары будут продолжаться, к Новому году мы, возможно, увидим совершенно иную ситуацию с движением грузовиков. Сейчас транспорт может проходить по соответствующим маршрутам в течение дня, а в будущем россиянам, возможно, придется делать остановки и оставаться на ночь в пути. А этого они очень стараются избежать.

Когда военные грузовики сосредотачиваются в одном месте и остаются там на длительное время, это создает для них дополнительные риски. Поэтому россияне стараются постоянно перемещаться и использовать различные способы маскировки своего транспорта. И мы уже видим, как они меняют поведение на оккупированных территориях.

Например, в Мариуполе водители военных грузовиков начали парковаться во дворах многоэтажных жилых домов. Они рассчитывают, что там их будет сложнее обнаружить и поразить. Для российских военных это способ снизить собственные риски, но для украинских гражданских лиц такая тактика создает дополнительную опасность.

Россияне фактически используют жилую застройку для прикрытия военных грузов. Это затрудняет работу украинских военных, ведь рядом находятся мирные жители. Но даже в таких условиях проблемы с перевозками никуда не исчезают.

Удары по ближней логистике ощущаются на фронте почти мгновенно. В отличие от ударов по НПЗ, где последствия для экономики и даже для поставок топлива могут проявляться постепенно. Поэтому все эти тактики в совокупности будут напрямую влиять на динамику фронта,

– подчеркнул Андрющенко.

Именно сочетание различных направлений поражения имеет значение для результата. Удары по нефтепереработке, местам хранения топлива и транспортной инфраструктуре создают для россиян проблемы на разных этапах снабжения. А когда грузы дольше находятся в пути, задерживаются из-за поврежденных мостов или вынуждены пользоваться объездными путями, обеспечивать фронт становится сложнее.

Удар по Невинномыской ГРЭС повлиял на энергоснабжение Крыма

После удара по Невинномыской ТЭЦ в Ставропольском крае и атаки на энергетический объект в Курской области можно ли говорить о начале зимней кампании ударов по российской энергетике? Насколько серьезными могут быть последствия для России, учитывая ее огромную территорию?

Я не собираюсь сейчас угрожать России блэкаутами в Москве, хотя в свое время мы уже приближались к возможности создать серьезные проблемы и для ее энергоснабжения. Наших знаний о российской энергетической системе достаточно, чтобы понимать, насколько уязвимы отдельные ее элементы. И мы уже видим результаты соответствующих ударов.

В частности, важно обратить внимание на Невинномыскую ГРЭС в Ставропольском крае, которую атаковали накануне. По нашим наблюдениям, следствием этого удара стал блэкаут в оккупированном Крыму. На мой взгляд, это очень показательный пример того, как повреждение энергетической инфраструктуры на территории России может влиять на оккупированные украинские регионы.

Если понимать, как устроена энергосистема, и действовать системно, можно создавать серьезные проблемы с электроснабжением в разных регионах. Но я хотел бы подчеркнуть, что для Украины нет смысла просто повторять российские методы массированных атак ради отключения электроэнергии гражданскому населению.

У нас нет смысла устраивать зеркальный ответ россиянам, потому что это будет террор в ответ на террор. А с точки зрения эффективности те удары, которые Силы обороны Украины наносили в прошлом году и продолжают наносить сейчас, напрямую связаны с конкретными военными задачами,

– пояснил Андрющенко.

Прежде всего речь идет о необходимости выводить из строя системы наблюдения и обнаружения украинских воздушных целей. Это радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны и другие элементы, для работы которых необходимо стабильное энергоснабжение. Поэтому удары по определенным энергетическим объектам напрямую связаны с возможностями украинских воздушных операций.

Другое направление – энергетика, обеспечивающая российские войска и инфраструктуру, связанную с фронтом. Именно в этом контексте следует рассматривать поражение таких объектов, как Невинномысская ГРЭС. Мы видим последствия не только в Крыму, но и на других оккупированных территориях, где электроснабжение зависит от российской энергосистемы.

Не стоит забывать также о военно-промышленном комплексе России. Промышленные предприятия не могут работать без электроэнергии, а потому проблемы с выработкой и передачей электричества могут напрямую сказываться на их деятельности. И это также один из важных результатов таких ударов.

В прошлом году мы уже наносили удары по энергетической инфраструктуре в окрестностях Москвы. В частности, были нанесены удары по подстанции "Владимирская" мощностью 750 кВ. Но тогда речь шла не о желании оставить москвичей без света, а о воздействии на энергообеспечение российских промышленных мощностей.

Поэтому я ожидаю, что Силы обороны будут продолжать эту работу. В то же время ее последствия могут быть очень ощутимыми, поскольку российская энергосистема и без того испытывает серьезные проблемы. И это особенно заметно на временно оккупированных украинских территориях.

Все они, начиная с Крыма и заканчивая Луганском, в значительной степени обеспечиваются электроэнергией с территории России. Но россияне не могут предоставить им необходимые объемы, поскольку испытывают проблемы даже с собственной генерацией. Там не все так хорошо, как они пытаются показать.

Российская энергетика не прошла той модернизации, которую осуществили в Украине. И, как бы странно это сегодня ни звучало, именно модернизация нашей энергосистемы помогает нам выдерживать российские удары и продолжать работу в чрезвычайно сложных условиях.

Я не говорю, что в Москве будет блэкаут. Скорее всего, этого не произойдет. Но то, что последствия в первую очередь ощутит российская экономика, что их ощутит фронт на различных участках и что это упростит работу наших дальнобойных ударов, – безусловно,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Результаты такой работы мы уже наблюдаем. В течение лета Силы обороны проводили атаки на энергетические объекты в Крыму и на оккупированной части Запорожской области. Причем на Запорожском направлении подобные атаки продолжаются уже более года и носят системный характер.

В Донецкой области работа также не прекращается. Почти ежедневно мы фиксируем поражения подстанций в Донецке, Горловке и Макеевке. Из-за этого россияне сталкиваются с проблемами в работе различных объектов, в частности промышленных. И сейчас мы видим, что часть соответствующей инфраструктуры фактически остановилась.

Конечно, для нас есть и отрицательная сторона таких последствий. На оккупированных территориях остаются украинские мирные жители, которые страдают от отключений электроэнергии и систем отопления. Это очень сложная ситуация, особенно зимой, и мы это прекрасно понимаем.

Для оккупированных территорий минус для нас заключается в том, что страдают наши мирные жители, потому что это приводит к отключениям систем отопления. Но наши проукраинские люди, поверьте, это понимают и относятся к этому, по крайней мере, с пониманием,

– отметил Андрющенко.

В то же время главной целью таких ударов остается ослабление военных и промышленных возможностей России. Мы уже видим, как повреждения энергетических объектов влияют на работу оккупационной инфраструктуры и создают дополнительные проблемы для российских войск. И, учитывая состояние российской энергосистемы, эти последствия могут становиться все более ощутимыми.

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