Після нових ударів по Керченському мосту росіяни змушені обмежувати залізничний рух і шукати способи відновити судноплавство через протоку. Водночас сухопутний коридор через окуповані території залишається головним маршрутом вантажних перевезень до Криму, але його використання стає дедалі дорожчим і складнішим.

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Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, як пошкодження мосту вплинуло на російську логістику, чому перевізники вимагають до мільйона рублів за рейс до Криму та які товари вже починають зникати з продажу. Він також пояснив, як удари по мостах, нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах Росії позначаються на забезпеченні окупаційних військ.

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Керченська протока заблокована після удару по мосту

Після ударів по Керченському мосту автомобільне полотно впало, а залізниця працює лише однією колією. Як це вплинуло на судноплавство, наскільки перевантажений сухопутний коридор через М14 та що відбувається з російськими військовими перевезеннями? І як ви оцінюєте заяву Путіна про неприйнятність застосування штучного інтелекту проти Росії?

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Можливо, для них це неприйнятно, тому що ми, на відміну від росіян, узагалі використовуємо інтелект. І тут немає значення, який саме. Якщо говорити про Кримський міст, то уразили його добре, але недостатньо. Хотілося б більшого результату, тому що залізничне сполучення продовжує працювати, хоча й лише однією колією.

Одна колія справді залишилася цілою, а з іншою росіяни, судячи з усього, поки не знають, що робити. Щоб не створювати надмірного навантаження на конструкції, рух організували в обмеженому режимі. Але тут є ще один дуже важливий наслідок удару, який чомусь постійно залишається поза увагою.

Це повне блокування Керченської протоки з погляду судноплавства. І на сьогодні Азовське море саме з погляду судноплавства для Росії перетворилося на внутрішнє озеро. Інакше це не можна назвати– наголосив Андрющенко.

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Після падіння уламків мосту протоку завалило, і росіяни зараз постійно шукають способи її розчистити. Ми бачимо, які судна там перебувають і що вони намагаються робити. Але, судячи з усього, рішення вони досі не знайшли. І це для нас хороша новина, особливо з урахуванням того, як зараз змінюються погодні умови.

По всій приазовській частині та в Криму погіршується погода, починаються шторми. Найімовірніше, море також замерзатиме. Тому я дуже сумніваюся, що росіяни зможуть розчистити протоку до лютого або навіть до весни. Причому це прогноз навіть за відносно сприятливих умов, без урахування військової ситуації.

Що стосується сухопутного коридору, то спочатку потрібно уточнити: там насправді дві траси, а не одна. Та дорога, яку зазвичай називають сухопутним коридором, справді перевантажена, але передусім легковим транспортом. І тут важливо розрізняти ситуацію з автомобілями та вантажними перевезеннями.

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Для вантажного транспорту після пошкодження Кримського мосту нічого кардинально не змінилося. Адже цей маршрут і раніше залишався фактично єдиною основною артерією постачання вантажів до окупованого Криму. Принаймні з вересня, коли росіяни обмежили пересування вантажного транспорту не лише Кримським мостом, а й поромними переправами.

Водночас ми спостерігаємо збільшення інтенсивності українських ударів по окупованих територіях. Але я не став би стверджувати, що зараз їх загалом більше, ніж у жовтні, вересні чи серпні. Питання в тому, що напередодні ураження Кримського мосту росіяни перекинули значну кількість засобів радіоелектронної боротьби, зокрема своїх "Пересвітів", до районів Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.

Це були саме ті ділянки, які найчастіше перебували під ударами наших дронів. Через посилення російської РЕБ ефективність атак там певний час зменшилася, відповідно впала й інтенсивність ударів. Але Сили оборони України перейшли на інші ділянки, продовжуючи працювати по окупованих територіях.

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Тому, коли українці бачать відео ураження російської техніки й думають, що це обов'язково сухопутний коридор, це не завжди відповідає дійсності. Такі удари відбуваються на різних окупованих територіях. А одночасно з пошкодженням Кримського мосту ми знову побачили зростання їхньої інтенсивності.

Ми фіксуємо від 15 до 25 уражень щодня. Це те, що бачать наші люди на землі. Це означає, що фактично їх більше, тому що, зрозуміло, є прогалини в спостереженнях та інші обставини– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Переміщення російських військ дійсно ускладнилося. І дуже показовою є ситуація, яка відбувається буквально зараз, поки ми з вами розмовляємо. Наші люди з приазовської частини Донецької області повідомляють про різке погіршення погоди: там сніжить, іде мокрий сніг, починається невелика хуртовина.

Росіяни вирішили скористатися цими погодними умовами й зараз масово женуть військові конвої. Частина рухається з Ростовської області через Новоазовськ і Маріуполь, інші колони йдуть із напрямку Донецька. Усе це прямує в бік Запорізької області, зокрема на Гуляйпільський напрямок та в райони Оріхова.

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Росіяни оцінюють небезпеку досить серйозно й намагаються використати будь-яку лазівку, щоб масово прогнати свої військові конвої та уникнути наших уражень. Мова саме про військові конвої. І це, з іншого боку, демонструє, наскільки влучно ми б'ємо– зазначив Андрющенко.

Чим усе це закінчиться, подивимося. Ми сподіваємося, що далеко не всі російські колони доїдуть до місця призначення. Адже погода погіршилася не вздовж усього маршруту однаково, і не на всіх ділянках ситуація така, як зараз у районі Маріуполя. Тому можливості для українських ударів залишаються.

Доставка вантажів до Криму подорожчала до 10 тисяч євро

Наскільки правдиві повідомлення, що транспортні компанії відмовляються возити товари до Криму сухопутним коридором, а ті, хто погоджується, значно підвищили ціни? Як на перевезення впливають українські дрони та погіршення погоди?

Подивимося, як росіяни тепер намагатимуться набирати швидкість на цій трасі. Погода, яка встановлюється в Приазов'ї, – найгірша з можливих для такої дороги. Повірте мені як місцевому жителю: там сильний вітер із моря, холодний, буквально крижаний, а разом із ним приходить ожеледиця.

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І проблема навіть не в тому, що цей вітер може здувати транспорт із дороги. Там усе вкривається льодом, а ефективно боротися з ожеледицею вздовж усієї траси практично неможливо, тому що вона проходить неподалік моря. Відповідно, швидкість руху вантажівок зменшуватиметься, а час перевезень зростатиме.

До загрози українських дронів додасться ще й велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Особливо це стосується російських військових вантажівок, водії яких часто не дотримуються жодних правил. В умовах поганої погоди така поведінка лише збільшуватиме кількість аварій.

Але я хочу виправити один момент щодо транспортних компаній. Насправді вони не відмовляються від перевезень масово. Навпаки, ми бачимо збільшення кількості охочих заробити на доставленні вантажів до Криму. Просто тепер за такі рейси просять зовсім інші гроші.

Просять уже до мільйона рублів. Це приблизно 500 тисяч гривень, фактично 10 тисяч євро за одну ходку в Крим. Ще три місяці тому це коштувало на рівні 3 – 4 тисяч євро. І навіть тоді ми говорили, що це шалене зростання порівняно з весною– розповів Андрющенко.

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Навесні водій або власник вантажівки міг отримувати в середньому 120 – 150 тисяч рублів за місяць роботи. А зараз подібні гроші можна заробити за відносно невелику ділянку цієї дороги. Звичайно, це привертає людей, які готові ризикувати заради високої оплати, навіть попри загрозу ураження транспорту.

Але тоді виникає інша проблема: хто саме відмовляється від постачання товарів? І от тут ми вже бачимо зміни. Великі мережеві супермаркети та постачальники продовжують доставляти продукцію, оскільки можуть компенсувати транспортні витрати в межах власних мереж. А от дрібним компаніям і вузькоспеціалізованим постачальникам робити це стає дедалі складніше.

Вони не можуть нескінченно перекладати додаткові витрати на покупців, тому деякі просто припиняють доставлення певних товарів. Уже з'являються повідомлення з Криму, що з продажу починають зникати окремі категорії продукції, причому досить несподівані.

Наприклад, нам кажуть, що з Криму починають зникати корми для тварин. Це не такий розгалужений ринок, як товари для людей, зрозуміло, там не ті заробітки. Тому постачальники не можуть компенсувати ціною таке зростання вартості перевезень– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

І я думаю, що подібних прикладів ставатиме більше. Але тут важливо не створювати завищених очікувань. Це не означає, що Крим опиниться в повній блокаді або що там почнеться голод. Інші маршрути постачання залишаються, а великі торговельні мережі намагатимуться підтримувати доставлення основних товарів.

Проте асортимент продукції скорочуватиметься, а частина магазинів може закриватися через проблеми з постачанням. Найбільше це позначатиметься саме на невеликих підприємцях і постачальниках, які не мають можливості покривати такі витрати. І це вже відчуватимуть безпосередньо мешканці окупованого півострова.

Окремо мене цікавить ситуація з пальним. Адже бензин і дизельне пальне доставляють бензовозами, а вони так само залежать від погодних умов, стану доріг і можливості швидко рухатися. Якщо транспорт змушений знижувати швидкість, довго стояти в заторах через ожеледицю або обмеження руху, доставлення пального також ускладнюватиметься.

Найцікавіше з урахуванням погоди буде те, що вони робитимуть із пальним. Паливо їде бензовозами. І коли ти не можеш маневрувати швидкістю, коли змушений додатково проводити час у заторах через погоду, подивимося, наскільки сильно паливна криза вдарить по Криму цієї зими– зауважив Андрющенко.

Тому я очікую подальшого ускладнення ситуації з перевезеннями. Не йдеться про повне припинення постачання, але його вартість, тривалість і ризики продовжуватимуть зростати. І якщо до проблем із мостом додадуться сильні шторми, ожеледиця та нові удари, це створить для росіян додаткові труднощі.

Удари по мостах і нафтових резервах послаблюють російську логістику

Сили оборони України атакують мости через річку Міус, а також об'єкти в Ростовській області та Краснодарському краї. Під ударами опинилися й нафтопереробні заводи, зокрема Новошахтинський, Афіпський, Ільський і Слов'янський на Кубані. Наскільки це чутливо для постачання пального російській армії та військової логістики загалом?

Безумовно, це дуже чутливі удари. Ми бачимо, що на окремих нафтопереробних заводах уражені не лише установки, які безпосередньо займаються переробкою нафти та виробництвом нафтопродуктів. Під удари потрапляють також місця зберігання готової продукції, і це має велике значення для подальшого забезпечення російської армії.

Ми відстежували повідомлення про ураження цих НПЗ, і в багатьох випадках ішлося про витоки нафтопродуктів та масштабні пожежі. Це свідчить про пошкодження ємностей, у яких зберігалося пальне. І саме такі ураження можуть завдавати військовій логістиці Росії значно відчутнішої шкоди, ніж проблеми лише з виробництвом.

Адже паливна криза, яка поступово охоплює Росію, насамперед впливає на цивільне населення. Російська армія, на жаль, поки не відчуває її повною мірою, тому що військовим нафтопродукти постачають із резервів. Саме тому ураження запасів пального має для нас окреме значення.

По резерву, по резервних ємностях ми почали бити також, зокрема на НПЗ. І це дійсно вплине на фронт. Тому що доставляти пальне стає складніше, а відстані, з яких росіянам доводиться його завозити, збільшуються– пояснив Андрющенко.

Але якщо говорити про логістику загалом, то найбільший інтерес для нас становлять також мостові переходи. Зокрема, два автомобільні мости безпосередньо в Ростові-на-Дону, які відіграють важливу роль у забезпеченні російських військ. Українські удари вже продемонстрували можливість уражати об'єкти на цих напрямках.

Ростовський залізничний вузол є одним із головних центрів, куди надходять нафтопродукти, боєприпаси, військова техніка та особовий склад. Далі ці вантажі розподіляють між автомобільними й залізничними маршрутами, які ведуть до окупованих українських територій. Від Ростовської області вони прямують через вузли в Донецькій області та далі на південь.

Йдеться, зокрема, про Іловайськ, Донецьк, Волноваху, Розівку, Токмак і Мелітополь. Усі ці напрямки є частинами великої системи постачання російського угруповання на фронті. Тому будь-яке суттєве ускладнення руху через ключові транспортні переходи відчуватиметься й далі по всьому маршруту.

У разі серйозних пошкоджень мостів росіянам буде набагато складніше маневрувати вантажами, особливо залізничними. Їм доведеться шукати об'їзні маршрути, витрачати додатковий час і кошти. І певні наслідки таких ударів ми вже бачимо на практиці.

Один із мостів через річку Міус українські військові уражали вже неодноразово. Останній удар по ньому за датою збігся з атакою на Кримський міст. Рух там відновили, але організували його з істотними обмеженнями.

Цим мостом рухаються виключно вантажівки в реверсному режимі. Затримка перетину становить від двох до п'яти годин. Цивільний транспорт намагається об'їжджати через інші мости, але там також є пошкодження, тому об'їзд може становити до 100 кілометрів– розповів керівник Центру вивчення окупації.

Хотілося б, щоб ця робота продовжувалася, адже для російської логістики навіть відносно невеликі затримки можуть створювати значні проблеми. За моїми підрахунками, щоб ускладнити перевезення настільки, аби затримки сягали доби, необхідно вивести з ладу ще приблизно п'ять мостів. І я не вважаю це нездійсненним завданням.

Більшість таких мостів значно простіші за конструкцією, ніж Кримський міст. Частина з них була підірвана ще під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, а потім відновлена росіянами. Якість такого відновлення викликає запитання, тому пошкодити відповідні конструкції може бути простіше, попри їхні великі розміри.

Якщо удари триватимуть, до Нового року ми, можливо, побачимо зовсім іншу ситуацію з рухом вантажівок. Зараз транспорт може проходити відповідні маршрути протягом дня, а в майбутньому росіянам, можливо, доведеться робити зупинки й залишатися на ніч у дорозі. А цього вони дуже намагаються уникнути.

Коли військові вантажівки зосереджуються в одному місці й залишаються там на тривалий час, це створює для них додаткові ризики. Тому росіяни намагаються постійно рухатися та використовувати різні способи приховування свого транспорту. І ми вже бачимо, як вони змінюють поведінку на окупованих територіях.

Наприклад, у Маріуполі водії військових вантажівок почали паркуватися у дворах багатоповерхових житлових будинків. Вони розраховують, що там їх буде складніше виявити й уразити. Для російських військових це спосіб зменшити власні ризики, але для українських цивільних така тактика створює додаткову небезпеку.

Росіяни фактично використовують житлову забудову для прикриття військових вантажів. Це ускладнює роботу українських військових, адже поряд перебувають цивільні люди. Але навіть за таких умов проблеми з перевезеннями нікуди не зникають.

Удари по ближній логістиці відчуваються на фронті майже миттєво. На відміну від ударів по НПЗ, де наслідки для економіки та навіть для постачання пального можуть проявлятися поступово. Тому всі ці тактики разом впливатимуть безпосередньо на динаміку фронту– наголосив Андрющенко.

Саме поєднання різних напрямків ураження має значення для результату. Удари по нафтопереробці, місцях зберігання пального й транспортній інфраструктурі створюють для росіян проблеми на різних етапах постачання. А коли вантажі довше перебувають у дорозі, затримуються через пошкоджені мости або змушені користуватися об'їздами, забезпечувати фронт стає складніше.

Удар по Невинномиській ДРЕС вплинув на енергопостачання Криму

Після удару по Невинномиській ДРЕС у Ставропольському краї та атаки на енергетичний об'єкт у Курській області чи можна говорити про початок зимової кампанії ударів по російській енергетиці? Наскільки серйозними можуть бути наслідки для Росії з огляду на її величезну територію?

Я не збираюся зараз погрожувати Росії блекаутами в Москві, хоча свого часу ми вже наближалися до можливості створити серйозні проблеми і для її енергопостачання. Наших знань про російську енергетичну систему достатньо, щоб розуміти, наскільки вразливими є окремі її елементи. І ми вже бачимо результати відповідних ударів.

Зокрема, важливо звернути увагу на Невинномиську ДРЕС у Ставропольському краї, яку атакували напередодні. За нашими спостереженнями, наслідком цього удару став блекаут в окупованому Криму. На мою думку, це дуже показовий приклад того, як пошкодження енергетичної інфраструктури на території Росії може впливати на окуповані українські регіони.

Якщо розуміти, як побудована енергосистема, і діяти системно, можна створювати серйозні проблеми з електропостачанням у різних регіонах. Але я хотів би наголосити, що для України немає сенсу просто повторювати російські методи масованих атак заради відключення електроенергії цивільному населенню.

У нас немає сенсу влаштовувати дзеркальну відповідь росіянам, тому що це буде терор на терор. А з погляду ефективності ті удари, які Сили оборони України завдавали минулого року й продовжують зараз, безпосередньо пов'язані з конкретними військовими завданнями– пояснив Андрющенко.

Насамперед ідеться про необхідність виводити з ладу системи спостереження та виявлення українських повітряних цілей. Це радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони та інші елементи, для роботи яких необхідне стабільне енергопостачання. Тому удари по певних енергетичних об'єктах безпосередньо пов'язані з можливостями українських повітряних операцій.

Інший напрямок – енергетика, яка забезпечує російські війська та інфраструктуру, пов'язану з фронтом. Саме в цьому контексті потрібно розглядати ураження об'єктів на кшталт Невинномиської ДРЕС. Ми бачимо наслідки не лише в Криму, а й на інших окупованих територіях, де електропостачання залежить від російської енергосистеми.

Не варто забувати також про військово-промисловий комплекс Росії. Промислові підприємства не можуть працювати без електроенергії, а тому проблеми з генерацією та передаванням електрики можуть безпосередньо позначатися на їхній діяльності. І це також один із важливих результатів таких ударів.

Минулого року ми вже працювали по енергетичній інфраструктурі навколо Москви. Зокрема, були удари по підстанції "Владимирська" потужністю 750 кВ. Але тоді йшлося не про бажання залишити москвичів без світла, а про вплив на енергозабезпечення російських промислових потужностей.

Тому я очікую, що Сили оборони продовжуватимуть цю роботу. Водночас її наслідки можуть бути дуже відчутними, оскільки російська енергосистема й без того має серйозні проблеми. І це особливо помітно на тимчасово окупованих українських територіях.

Усі вони, починаючи від Криму й закінчуючи Луганськом, значною мірою забезпечуються електроенергією з території Росії. Але росіяни не можуть надати їм необхідні обсяги, оскільки мають проблеми навіть із власною генерацією. Там не все настільки добре, як вони намагаються показувати.

Російська енергетика не пройшла тієї модернізації, яку здійснили в Україні. І, як би дивно це сьогодні не звучало, саме модернізація нашої енергосистеми допомагає нам витримувати російські удари та продовжувати роботу в надзвичайно складних умовах.

Я не кажу, що буде блекаут у Москві. Найімовірніше, цього не станеться. Але те, що наслідки насамперед відчуватиме російська економіка, що їх відчуватиме фронт на різних ділянках і що це спрощуватиме роботу наших далекобійних ударів, – безумовно– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Результати такої роботи ми вже спостерігаємо. Упродовж літа Сили оборони атакували енергетичні об'єкти в Криму та на окупованій частині Запорізької області. Причому на Запорізькому напрямку подібні удари тривають уже понад рік, і вони мають системний характер.

У Донецькій області робота також не припиняється. Майже щодня ми фіксуємо ураження підстанцій у Донецьку, Горлівці та Макіївці. Росіяни через це стикаються з проблемами в роботі різних об'єктів, зокрема промислових. І зараз ми бачимо, що частина відповідної інфраструктури фактично зупинилася.

Звичайно, для нас є й негативний бік таких наслідків. На окупованих територіях залишаються українські цивільні, які страждають від відключень електроенергії та систем опалення. Це дуже складна ситуація, особливо взимку, і ми це прекрасно розуміємо.

Для окупованих територій мінус для нас у тому, що страждають наші цивільні, тому що це призводить до відключень систем опалення. Але наші проукраїнські люди, повірте, це розуміють і ставляться до цього щонайменше з розумінням– зазначив Андрющенко.

Водночас головною метою таких ударів залишається послаблення військових і промислових можливостей Росії. Ми вже бачимо, як пошкодження енергетичних об'єктів впливає на роботу окупаційної інфраструктури та створює додаткові проблеми для російського війська. І з огляду на стан російської енергосистеми ці наслідки можуть ставати дедалі відчутнішими.

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