Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, в скором времени мы сможем услышать хорошие новости относительно Крымского моста.

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Storm Shadow и удар по Крымскому мосту

Свитан отметил, что у ракеты Storm Shadow есть преимущество – она переключается со спутниковой системы управления на инфракрасную тепловую головку самонаведения, а дальше сама выбирает цель и бьет по ней.

Ею управлять невозможно, она сама выбирает цель и атакует. Рядом всегда идет ракета-постановщик помех. В первый удар по Луганску россияне подсветили ракету ADM-160. Это ракета-постановщик помех, слепящая на несколько секунд локаторы врага определенными средствами радиоэлектронной борьбы. Она дает выполнить атаку ракете Storm Shadow,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ уже "прощупала" российскую систему ПВО, поэтому ракета Storm Shadow должна 100% попасть в свою цель.

Свитано ракете Storm Shadow: смотрите видео

Почему Storm Shadow не ударили по Крымскому мосту