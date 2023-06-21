Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, в скором времени мы сможем услышать хорошие новости относительно Крымского моста.
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Storm Shadow и удар по Крымскому мосту
Свитан отметил, что у ракеты Storm Shadow есть преимущество – она переключается со спутниковой системы управления на инфракрасную тепловую головку самонаведения, а дальше сама выбирает цель и бьет по ней.
Ею управлять невозможно, она сама выбирает цель и атакует. Рядом всегда идет ракета-постановщик помех. В первый удар по Луганску россияне подсветили ракету ADM-160. Это ракета-постановщик помех, слепящая на несколько секунд локаторы врага определенными средствами радиоэлектронной борьбы. Она дает выполнить атаку ракете Storm Shadow,
– объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ уже "прощупала" российскую систему ПВО, поэтому ракета Storm Shadow должна 100% попасть в свою цель.
Свитано ракете Storm Shadow: смотрите видео
Почему Storm Shadow не ударили по Крымскому мосту
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow – в компетенции ВСУ. Они знают, что делать, когда, как и какие объекты должны быть поражены прежде всего.
- Данилов отметил, что в определенное время очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять угрозу для Украины. Все впереди и не нужно спешить, чтобы подготовиться и получить стопроцентный результат.
- Напомним, что Крымский мост уже получил повреждение 8 октября 2022 года. Тогда, вероятно, после взрыва и пожара были значительно разрушены железнодорожный и автомобильный пути. Восстановление моста длилось несколько месяцев.
- Глава СБУ Украины Василий Малюк, комментируя инцидент с Крымским мостом, отметил, что его ведомство осуществляло для этого "определенные меры".