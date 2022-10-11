Путин объяснил массовую атаку на Украину местью за Крымский мост: в ISW назвали цель заявления

Накануне российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Позже он публично объяснил, для чего совершил соответствующую атаку. Аналитики объяснили, для чего ему это заявление.

В первой половине 10 октября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Как уверяет диктатор из Кремля – это было возмездие за взрывы на Крымском мосту. Особого внимания заслуживает заявление, которое он озвучил после этого, подчеркнули в Институте по изучению войны.

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Россия не готова к решительным действиям

В своем заявлении Путин отметил пропорциональную эскалацию любых будущих действий. Глава Кремля отметил, что в случае, если Украина будет продолжать "террористические атаки против России, то ответ будет жестоким, а его масштаб будет соответствовать уровню угрозы".

О чем свидетельствует заявление? Она означает, что Путин будет подниматься по лестнице эскалации ступенька за ступенькой с определенной осторожностью. Поэтому ожидать драматических мероприятий – ядерного удара – не стоит.

Кроме того, соответствующие заявления должны влиять на часть россиян, которые двумя руками поддерживают войну. Мол, они должны руководить своими ожиданиями ежедневной бомбардировки Украины. И действительно, российские военные блоггеры в большинстве своем похвалили действия Путина. Но есть одно "но"...

По данным украинской и западной разведки, Россия уже потратила значительную часть своих высокоточных ракет. А это значит, что Путин прекрасно понимает, что он не сможет долго поддерживать такой уровень интенсивности атаки по Украине.

Атаку готовили до взрывов на мосту

Соответствующее мнение было озвучено в Главном управлении разведки. Там отметили, что ответную атаку Путин готовил еще до взрывов на Крымском мосту. Она должна была стать условным возмездием за провалы на направлениях Харьков – Изюм – Лиман.

Сам же Путин акцентировал на возмездии за Крымский мост. Составители отчета отметили, что массированный удар диктатор мог осуществить, чтобы вернуть доверие к провоенному националистическому лагерю. Тех россиян, которые на протяжении нескольких дней настаивали на возмездии.

Неудивительно, что сначала на Совбезе России он назвал Украину виновной в теракте против российской гражданской и критической инфраструктуры. В своих бреднях он еще и приплел Курскую АЭС, а также участки газотранспортной системы "Турецкий поток".

Напомним, что российские военные 10 октября выпустили по территории Украины 84 крылатых ракет. К счастью, 43 вражеских снаряда удалось сбить силам ПВО. Известно, что в результате массированного ракетного удара пострадали 20 городов нашего государства.

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