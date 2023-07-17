Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, Крымский мост имеет еще и железнодорожное полотно, которое значительно важнее для логистики российских оккупантов.

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К примеру, на один обычный грузовик оккупанты могут разместить около 60 артиллерийских 152-миллиметровых снарядов. В поезд может уместиться гораздо больше. Однако систематические "хлопки" на Крымском мосту – хороший знак.

Надо полностью уничтожить этот мост

Как подчеркнул Черник, попасть в железнодорожную ветку Крымского моста – непростая задача. Сейчас территория полуострова защищена различными средствами ПВО.

Учитывая тамошнюю оборону и охрану, операцию по поражению Крымского моста провести чрезвычайно сложно. Однако это удается сделать уже во второй раз.

Сделали второй шаг. Первый был в октябре 2022 года, когда успешно прощупали тамошнюю ПВО. Мост важен для обеспечения логистики оккупантов. Около 80% из прибывающего на южный плацдарм движется через этот мост. Но, чтобы он перестал быть стратегической артерией, его нужно полностью сделать подводным,

– подчеркнул Черник.

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Не стоит забывать, что оккупанты постоянно насыщали Крым разными ресурсами. Поэтому сомнительно, что сейчас они ощутят определенную нехватку боеприпасов. Но работа в этом направлении продолжается.

Это рутинная и тяжелая работа. Это – удушение. Чтобы они по-настоящему начали загибаться, мост должен упасть… Чтобы хотя бы несколько месяцев они не могли его восстановить. Тогда через те же несколько месяцев в оккупантов начнутся первые настоящие логистические проблемы. Шаги вперед в этом направлении – это всегда хорошо,

– рассказал Черник.

Взрывы на Крымском мосту: коротко