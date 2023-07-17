Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, Кримський міст має ще й залізничне полотно, яке значно важливіше для постачання ресурсів російським окупантам.
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До прикладу, на одну звичайну вантажівку окупанти можуть розмістити близько 60 артилерійських 152-міліметрових снарядів. В потяг може вміститися значно більше. Однак систематична "бавовна" на Кримському мосту – хороший знак.
Треба повністю знищити цей міст
Як наголосив Черник, влучити в залізничну гілку Кримського мосту – непросте завдання. Зараз територія півострова потужна захищена різними засобами ППО.
З огляду на тамтешню оборону та охорону операцію з ураження Кримського моста провести надзвичайно складно. Однак це вдається зробити вже вдруге.
Зробили другий крок. Перший був у жовтні 2022 року, коли успішно промацали тамтешнє ППО. Міст є важливим для забезпечення логістики окупантів. Близько 80% з того, що прибуває на південний плацдарм, рухається через цей міст. Але, щоб він перестав бути стратегічною артерією, його потрібно повністю зробити підводним,
– підкреслив Черник.
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Не варто забувати, що окупанти постійно насичували Крим різними ресурсами. Тому сумнівно, що зараз вони відчують певний брак боєприпасів. Але робота в цьому напрямку триває.
Це – рутинна та важка робота. Це – придушення. Щоб вони по-справжньому почали загинатися, міст має впасти… Щоб хоча б кілька місяців вони не могли його відновити. Тоді через ті ж кілька місяців в окупантів почнуть перші справжні логістичні проблеми. Кроки вперед у цьому напрямку – це завжди добре,
– розповів Черник.
Вибухи на Кримському мосту: коротко
- Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Російські колаборанти повідомили, що там сталася якась "надзвичайна ситуація".
- На кадрах з місця подій можна побачити, що один з прольотів мосту дещо "втомився". Відомо, що там було два вибухи.
- Джерела в СБУ розповіли 24 Каналу, що ураження Кримського мосту було частиною успішної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. Вони підкреслили, що цей об'єкт є законною ворожою ціллю для наших військових.