Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что локаторы врага практически не видят ракету Taurus.
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Ракеты Taurus – угроза для Крымского моста
Полковник запаса считает, что много ракет Taurus нам не передадут, поскольку, согласно имеющейся в сети информации, у Германии есть около 150 таких ракет. Поэтому нам могут дать не более 15 – 30 ракет.
Ими можно будет разрушить Крымский мост,
– подчеркнул Свитан.
Он отметил, что этот мост будем уничтожать со стороны Керчи на украинской территории. Ведь там есть наша 12-мильная зона. Именно со стороны полуострова этот мост будет уничтожен ракетами Taurus, если будет принято решение об их передаче и использовании по Крымскому мосту.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Сколько Taurus нужно для уничтожения Крымского моста
Свитан рассказал, что они немного лучше ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Taurus имеет четырехканальную систему управления и мощную защиту от радиоэлектронной борьбы противника.
По его словам, ракету Taurus практически не видят локаторы врага, поэтому она может подойти и пройти практически любую оборону ПВО. Если же еще будут использованы ADM-160, то есть ракеты постановщики помех, ослепляющие вражескую ПВО, то это практически 100-процентная гарантия того, что Taurus пройдут и уничтожат мост.
Хватит до десятка ракет, чтобы полностью вывести из строя мост по меньшей мере на полгода – год городов,
– сказал полковник запаса.
Военный эксперт предполагает, что если у Украины появятся ракеты Taurus, мы точно об этом узнаем практически сразу. Если же Германия завяжет предоставление Taurus на поставку Украине ATACMS от США – то в таком случае мы получим и первые, и вторые.
Украине также нужны ATACMS
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждают вопросы поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. В США предполагают, что такое оружие предоставит Вооруженным Силам Украины дополнительные возможности при контрнаступлении.
- В то же время США пока медлят с предоставлением Украине ракет ATACMS. Западные СМИ выяснили, почему это так. Так, в Пентагоне заявили, что в США недостаточно ATACMS. А заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль считает, что эти ракеты сейчас не нужны ВСУ.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил важность передачи нам ATACMS. Обсуждения об их предоставлении ВСУ, как известно, продолжаются уже не первый месяц.