Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что локаторы врага практически не видят ракету Taurus.

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Ракеты Taurus – угроза для Крымского моста

Полковник запаса считает, что много ракет Taurus нам не передадут, поскольку, согласно имеющейся в сети информации, у Германии есть около 150 таких ракет. Поэтому нам могут дать не более 15 – 30 ракет.

Ими можно будет разрушить Крымский мост,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что этот мост будем уничтожать со стороны Керчи на украинской территории. Ведь там есть наша 12-мильная зона. Именно со стороны полуострова этот мост будет уничтожен ракетами Taurus, если будет принято решение об их передаче и использовании по Крымскому мосту.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Сколько Taurus нужно для уничтожения Крымского моста

Свитан рассказал, что они немного лучше ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Taurus имеет четырехканальную систему управления и мощную защиту от радиоэлектронной борьбы противника.

По его словам, ракету Taurus практически не видят локаторы врага, поэтому она может подойти и пройти практически любую оборону ПВО. Если же еще будут использованы ADM-160, то есть ракеты постановщики помех, ослепляющие вражескую ПВО, то это практически 100-процентная гарантия того, что Taurus пройдут и уничтожат мост.

Хватит до десятка ракет, чтобы полностью вывести из строя мост по меньшей мере на полгода – год городов,

– сказал полковник запаса.

Военный эксперт предполагает, что если у Украины появятся ракеты Taurus, мы точно об этом узнаем практически сразу. Если же Германия завяжет предоставление Taurus на поставку Украине ATACMS от США – то в таком случае мы получим и первые, и вторые.

Украине также нужны ATACMS