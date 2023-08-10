Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, назвав основные потребности ВСУ на данный момент. Когда военные получат эти четыре компонента, продвижение на переднем крае будет значительно эффективнее и быстрее.

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Какие основные потребности ВСУ

Как отметил Подоляк, Украине нужны дальнобойные крылатые ракеты, которые способны существенно снизить боеспособность российских оккупантов. Это оружие поможет выбивать тактические и стратегические склады боеприпасов, логистические базы.

Еще одна важная потребность – либо авиация, либо достаточное количество систем ПВО. Первый вариант – более длительный по времени, ведь обучение пилотов и другого персонала займет некоторое время. Второй вариант можно ввести гораздо быстрее.

Есть другое решение. Существенное увеличение систем ПВО и ПРО, чтобы можно было закрыть первый край от баллистики и отогнать от переднего края тактическую российскую авиацию. Удивительно, когда мы говорим о закрытии неба, партнеры говорят, что уже передали ПВО. Но Россия ведет войну, в которой атакует всю территорию Украины – и фронт, и большие и маленькие города. Не только военные объекты, но и гражданские,

– заметил Подоляк.

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Безусловно, Украина нуждается и в системах разминирования. Они помогут гораздо быстрее продвигаться вперед в поле боя.

Последняя составляющая – снаряды. Они постоянно нужны, ведь боевые действия достаточно интенсивны. Конечно, сюда также требуются дополнительные дроны в большом количестве. Речь идет именно о воздушных беспилотниках. С надводными дронами ситуация абсолютно нормальная.

Военная помощь Украине: коротко