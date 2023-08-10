Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, назвавши, основні потреби ЗСУ на цей момент. Коли військові отримають ці чотири компоненти, то просування на передньому краї буде значно ефективнішим та швидшим.

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Які основні потреби ЗСУ

Як наголосив Подоляк, Україні потрібні далекобійні крилаті ракети, які здатні суттєво зменшити боєздатність російських окупантів. Ця зброя допоможе вибивати тактичні та стратегічні склади боєприпасів, логістичні бази тощо.

Ще одна важлива потреба – або авіація, або достатня кількість систем ППО. Перший варіант – триваліший у часі, адже навчання пілотів та іншого персоналу займе певний час. Другий варіант можна запровадити значно швидше.

Є інше рішення. Суттєве збільшення систем ППО та ПРО, щоб можна було закрити перший край від балістики та відігнати від переднього краю тактичну російську авіацію. Дивно, коли ми говоримо про закриття неба, партнери говорять, що вже передали ППО. Але Росія веде війну, у якій атакує всю територію України – і фронт, і великі, і маленькі міста. Не лише військові об'єкти, але й цивільні,

– зауважив Подоляк.

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Безперечно Україна потребує і системи розмінування. Вони допоможуть значно швидше просуватися вперед на полі бою.

Остання складова – снаряди. Вони постійно потрібні, адже бойові дії є доволі інтенсивними. Звісно, сюди також потрібно додаткові дрони у величезній кількості. Йдеться саме про повітряні безпілотники. З надводними дронами ситуація абсолютно нормальна.

Військова допомога Україні: коротко