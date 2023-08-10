Про це 24 Каналу сказав журналіст та офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Компанії може бути вигідно постачати в Україну безкоштовну зброю і таким чином отримати серйозну рекламу для свого устаткування.
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"Відомо, що ці танки закуповують за ціною 15000 євро за одиницю, тобто по суті за безцінь. Зрозуміло, що їхнє начиння буде коштувати набагато більше. Корпорацію до такого рішення міг спонукати власний комерційний інтерес", – мовив військовий.
Головне – начиння
Leopard-1 можна перетворити на потужну сучасну зброю за допомогою модернізації. До прикладу, Україна вже спільно із партнерами займається модернізацією трофейних танків Т-72, та більш сучасних Т-80 й Т-90.
"Ставимо західне натівське начиння і після цього танки просто не впізнати: там потужна оптика, навіть є керовані снаряди, що летять по траєкторії, яку задає оператор у вежі цього танку", – пояснив Тарас Березовець.
Як Україна модернізує трофейні танки: дивіться відео
Виробництво зброї в Україні: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії. Поки не повідомлялось, яка саме зброя українського виробництва є в арсеналі ЗСУ.
- У липні Україна виробила вдвічі більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік, а до кінця року наша держава також вироблятиме боєприпаси стандарту НАТО. Таке повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
- Україна успішно випробувала ударний дрон власного виробництва із дальністю ураження 1000 кілометрів. Про це повідомила речниця Укроборонпрому Наталка Сад. Деталей не розкривають.
- Компанія Rheinmetall у партнерстві з Укроборонпромом відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні. Німецький виробник підтвердив свої наміри попри те, що війна триває.