Об этом 24 Каналу сказал журналист и офицер ВСУ Тарас Березовец. Компании может быть выгодно поставлять в Украину бесплатное оружие и таким образом получить серьезную рекламу для своего оборудования.
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"Известно, что эти танки закупают по цене 15000 евро за единицу, то есть по сути за бесценок. Понятно, что их утварь будет стоить гораздо больше. Корпорацию к такому решению мог побудить собственный коммерческий интерес", – сказал военный.
Главное – утварь
Leopard-1 можно превратить в мощное современное оружие с помощью модернизации. К примеру, Украина уже совместно с партнерами занимается модернизацией трофейных танков Т-72 и более современных Т-80 и Т-90.
"Ставим западную натовскую утварь и после этого танки просто не узнать: там мощная оптика, даже есть управляемые снаряды, летящие по траектории, которую задает оператор в башне этого танка", – объяснил Тарас Березовец.
Как Украина модернизирует трофейные танки: смотрите видео
Производство оружия в Украине: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет использовать собственное оружие, чтобы бить по военным объектам на территории России. Пока не сообщалось, какое оружие украинского производства есть в арсенале ВСУ.
- В июле Украина произвела вдвое больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год, а до конца года наше государство также будет производить боеприпасы стандарта НАТО. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
- Украина успешно испытала ударный дрон собственного производства с дальностью поражения 1000 км. Об этом сообщила пресс-секретарь Укроборонпрома Наталья Сад. Детали не раскрывают.
- Компания Rheinmetall в партнерстве с Укроборонпромом откроет завод по производству бронетехники в Украине. Немецкий производитель подтвердил свои намерения, несмотря на то, что война продолжается.