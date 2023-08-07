Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Украина начнет производить артиллерийские снаряды стандарта НАТО

Камышин отметил, что результаты производства снарядов за июль свидетельствуют не о том, как много Украина производит сейчас, а о том, как мало она производила раньше. По его словам, пройдут годы, прежде чем наше государство сможет производить достаточно боеприпасов для удовлетворения текущих потребностей.

За год до вторжения Украина вообще не производила боеприпасы. Министр заявил, что производство рассредоточено по территории всего нашего государства и за границей. К концу года:

будут производить боеприпасы калибра 155 миллиметров – стандарта НАТО,

продолжается производство советских калибров 152 и 122 миллиметра.

Камышин подытожил, что оборонная промышленность Украины может послужить двигателем восстановления экономики и обезопасить ее после войны.

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Немецкие танки Leopard будут ремонтировать в Украине

Недавно немецкий концерн Rheinmetall начал учить украинских специалистов ремонтировать его технику. В частности, говорится о:

танках Leopard 1,

Leopard 2,

системах на базе танков Leopard

Через несколько недель Rheinmetall планирует начать ремонтные работы на территории Украины.

"Сейчас ремонтная база для Leopard работает в Польше. Туда уже прибыли первые Leopard 2 на ремонт. И Германия решила, что эффективнее будет разместить такую базу на территории Украины", – отметил военный эксперт Олег Жданов.

Любопытно! Генеральный директор Рейнметалл Армин Паппергер заявил, что ремонтный центр немецкой военной техники в Украине должен быть открыт после летних каникул. Немецкая компания создаст завод в партнерстве с "Укроборонпром", несмотря на то, что на территории нашего государства продолжается война.