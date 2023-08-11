Про це у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що локатори ворога практично не бачать ракету Taurus.
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Ракети Taurus – загроза для Кримського мосту
Полковник запасу вважає, що багато ракет Taurus нам не передадуть, оскільки за наявною в мережі інформацією у Німеччини є близько 150 таких ракет. Тож нам можуть дати не більш ніж 15 – 30 ракет.
Ними можна буде зруйнувати Кримський міст,
– наголосив Світан.
Він зауважив, що цей міст знищуватимемо з боку Керчі на українській території. Адже там є наша 12-мильна зона. Саме з боку півострова цей міст і буде знищений ракетами Taurus, якщо буде ухвалене рішення про їхню передачу та використання по Кримському мосту.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Скільки Taurus треба для знищення Кримського мосту
Світан розповів, що вони трохи кращі за ракети Storm Shadow та SCALP-EG. У Taurus є чотириканальна система управління та потужний захист від радіоелектронної боротьби противника.
За його словами, ракету Taurus практично не бачать локатори ворога, тому вона може підійти та пройти практично будь-яку оборону ППО. Якщо ж іще будуть використані ADM-160, тобто ракети постановники перешкод, які засліплять ворожу ППО, то це практично 100-відсоткова гарантія того, що Taurus пройдуть і знищать міст.
Вистачить до десятка ракет, щоб повністю вивести з ладу міст щонайменше на пів року – рік,
– сказав полковник запасу.
Військовий експерт припускає, що, якщо у України з'являться ракети Taurus, ми точно про це дізнаємося практично відразу. Якщо ж Німеччина зав'яже надання Taurus на постачання Україні ATACMS від США – то у такому випадку ми отримаємо і перші, і другі.
Україні також потрібні ATACMS
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у липні заявив, що Джо Байден і Володимир Зеленський обговорюють питання постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. У США припускають, що така зброя надасть Збройним Силам України додаткові можливості під час контрнаступу.
- Водночас США наразі зволікають із наданням Україні ракет ATACMS. Західні ЗМІ з'ясували, чому це так. Так, у Пентагоні заявили, що у США недостатньо ATACMS. А заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль вважає, що ці ракети нині не потрібні ЗСУ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив на важливості передачі нам ATACMS. Обговорення про їхнє надання ЗСУ, як відомо, тривають уже не перший місяць.