Крымский мост вновь подвергся атаке в ночь на 17 ноября. После повторной атаки в сети начали появляться фотографии и видео поврежденной переправы. На кадрах видно, что одна из арок автомобильной части обрушилась в воду вместе с частью дорожного полотна. Также сообщается о повреждении железнодорожной части моста.

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил украинскую операцию и раскрыл подробности ее проведения.

Фото и видео последствий атаки на Крымский мост

Утром 16 ноября оккупационные власти Крыма сообщили о первой атаке на мост. В связи с этим движение по переправе было ограничено. Впоследствии заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о возобновлении движения по автомобильной части в реверсивном режиме.

Кадры разрушенного моста / Российские СМИ

Однако уже вечером 16 ноября и ночью на 17 ноября ситуация повторилась. Оккупационные власти вновь заявили об ударе по мосту, а движение автомобилей и поездов остановили.

После ночной атаки в сети начали появляться фотографии и видео поврежденной переправы. На обнародованных кадрах видно, что одна из арок моста отсутствует. По сообщениям мониторинговых каналов, она могла обрушиться в воду вместе с частью дорожного полотна.

Российское Минтранс также подтвердило временное прекращение движения по обеим частям моста и сообщило, что специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Что сообщали об атаке в соцсетях?

Первые сообщения о взрывах вблизи Крымского моста начали появляться в мониторинговых телеграм-каналах ночью 17 ноября.

В частности,"Крымский ветер" писал о взрывах в районе переправы и ракетной тревоге. Впоследствии в сети начали распространяться видео и фотографии, на которых видны последствия ударов.

Кадры поврежденного моста также опубликовали Supernova+, Astra и Exilenova+. На них можно увидеть поврежденные конструкции и отсутствие одной из арок.

В сети также появились видео из Керчи, на которых слышны звуки взрывов. Местные жители эмоционально комментируют услышанное и предполагают, что удары могли пришелся на Крымский мост. Кадры начали распространять в телеграм-каналах на фоне сообщений о повторной атаке на переправу.

Взрывы в Керчи / видео с телеграм-канала

В отдельных сообщениях в сети говорилось о падении части конструкции в воду. В то же время окончательные масштабы повреждений следует оценивать с учетом официальных заявлений и обнародованных кадров.

Что сообщали об атаке в России?

О повторной атаке на Крымский мост заявляли и оккупационные власти. После ударов движение автомобилей и поездов по переправе было остановлено. Российский Минтранс также подтвердил временное прекращение движения по обеим частям моста и сообщил, что специалисты оценивают нанесенный ущерб.

В то же время российские чиновники пытались преуменьшить значение переправы. В частности, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев и советники оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков и Сергей Курлаев заявляли, что мост якобы почти не использовался.

Ранее, после первой атаки 16 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подтвердил л о повреждениях моста. При этом он назвал их незначительными и заявил, что более подробную информацию должно предоставить российское транспортное ведомство.

Зеленский и Мадяр подтвердили украинскую операцию

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил проведение операции по поражению Крымского моста. По его словам, это был седьмой этап многоэтапной операции, которую СБУ совместно с Генеральным штабом ВСУ готовили и координировали в течение нескольких недель.

Кадрами операции поделился Владимир Зеленский: смотрите видео

Глава государства рассказал, что перед финальным ударом украинские воины последовательно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радары, средства радиоэлектронной борьбы и другие объекты на пути к основной цели.

Для поражения автомобильной части моста были задействованы модифицированные беспилотники "Паляница". По железнодорожной части наносили удары ракетами "Нептун", дронами "Рута" и FP-5 "Фламинго".

Зеленский поблагодарил СБУ, Генштаб, подразделения Сил обороны и производителей украинского вооружения за проведенную операцию.

Также об операции сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Москва падет из-за Крыма,

– написал Бровди в своих соцсетях

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что по автомобильной части переправы больше не смогут проехать машины. Железнодорожная ветка пока стоит, однако ее арка также повреждена.

Напомним, ч Крымский мост, уже неоднократно становился целью украинских спецопераций. В частности, 8 октября 2022 года в результате взрыва грузовика обрушились два пролета автомобильной части переправы. В июле 2023 года мост подвергся атаке морских дронов Sea Baby, а в июне 2025 года СБУ провела подводную спецоперацию, заложив взрывчатку под его опорами.