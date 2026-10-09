Украина расширяет географию ударов по российскому тылу, нанося удары по стратегическим нефтеперерабатывающим заводам и цифровой инфраструктуре на расстоянии тысяч километров от границы. В то же время Россия продолжает проводить атаки на украинские города и критически важную инфраструктуру, пытаясь оказать давление на украинцев и истощить страну.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью 24 Каналу объяснил, как удары по Омскому НПЗ и дата-центрам ослабляют ресурсные возможности России и почему Кремль пытается запугать украинцев новыми угрозами. Также он оценил значение Крымского моста для российской логистики, потери оккупантов и перспективы дальнейшего противостояния.

Удар по Омскому НПЗ в 2500 километрах от Украины

Поражение Омского НПЗ, крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России мощностью 22–23 миллиона тонн в год, подтвердила украинская оборонная компания Fire Point. По ее данным, Силы обороны Украины провели атаку на российский объект с помощью модернизированных беспилотников FP-1 на расстоянии более 2500 километров от украинской границы. Сергей, о чем говорит такое дальнобойное пробивание российской ПВО и эта жирная цель? Что мы должны о ней понимать?

Меня, честно говоря, не удивляет – и думаю, не удивляет граждан Украины – то, что наши дроны преодолевают такие расстояния. Сегодня всех нас интересует, что на самом деле поражено. Посмотрите, насколько повзрослело украинское общество, хотя во многих вопросах мы, к сожалению, все еще остаемся недостаточно вежливыми: снимаем вражеские прилеты, тем самым координируя удары россиян.

Но главный вопрос – выбирают ли наши силы обороны именно те цели, которые влияют на боеспособность российской армии. Конечно, выбирают именно такие цели. И мы встречаемся как раз в день годовщины очень важной даты в истории современной военной летописи сил обороны Украины – первого поражения Крымского моста в 2022 году, осуществленного силами нашей Службы безопасности. Затем последовало еще два поражения.

Сергей Братчук о новых проблемах россиян из-за атак Украины: видео

Если говорить об Омске, об Урале или за Уралом, то речь идет не только о Чапаеве, который утонул в реке Урал. Речь идет о том, что сегодня Украина уничтожает энергетические возможности и ресурсы Российской Федерации. Когда Министерство обороны Украины сообщает о том, что поражено не менее 51% российских НПЗ, у меня возникла ассоциация: впервые в истории, я думаю, контрольный пакет акций нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации находится в руках Украины, в частности Сил обороны – 51%.

Мечтали ли мы об этом год назад? Поэтому действительно мы говорим об уничтожении ресурса российской армии. Если говорить об эмоциях, то, как и вам, как и подавляющему большинству украинцев, мне, конечно, хотелось бы сегодня совсем по-другому отомстить за Краматорск, Прилуки, Киев, Одессу, Днепр, Кременчуг, Полтаву, наш Крым, за мое левобережье, за все наши поврежденные, нарушенные, временно захваченные оккупантами территории, за убитых наших граждан, особенно за детей.

Но мы должны выдержать все это. Сегодня только так мы можем загнать Россию в стойло. Именно так мы можем повлиять на то, что Россия так или иначе будет вынуждена сесть за стол переговоров. Это, к сожалению, еще не произошло сегодня. Произойдет ли это завтра? Я не скажу, что сомневаюсь, но предстоит пройти еще очень долгий путь. Однако такие шаги, как Омский НПЗ, и даже то, что у них сегодня нет интернета, – это шаги в нужном направлении.

Интернет – это не только российский порнографический контент, это также управление и связь. То есть и здесь мы должны подходить рационально. Очевидно, что возникают проблемы, пусть и временные, в банковской, финансовой сфере и т. д. И здесь уже не поможет их система "российский Старлинк".

Но в любом случае сегодня мы выбираем разумный подход. И я не зря упомянул Крымский мост. Мы не говорим, что его нужно просто бросить и уничтожить – он будет демонтирован. Мы же все прекрасно понимаем.

Я давно для себя вывел формулу: официально признано, чтоКрымский мостбыл поражен три раза – в 2022, 2023 и 2025 годах. Бог любит троицу. А мы же по-другому говорим: "Бог не дурак, любит пятак". Поэтому у нас как минимум еще два раза в запасе. Мы подстраховались. Так что Крымский мост все равно будет разрушен.

Сегодня мы должны делать то, что сегодня делают силы обороны. Крым горит, пылает. Почему-то забыли, что в Крыму, в Бахчисарае, в Бахчисарайском районе, им дают свет в сутки всего 3 часа.

Нет, это ненормально. Лучше бы вообще не было. А это и вода, в частности. Они настолько опозорили наш Крым отсутствием воды, отсутствием электроэнергии, что нам еще очень много работы. Но восстанавливать – это значит мирно жить при справедливом мире.

Возвращаясь к целям, вы видите: мы должны мстить врагу, но мстим другим способом уже непосредственно на фронте. Посмотрите на эти безумные потери для россиян. Кто-то говорит: какая там нация, какая там армия? Послушайте, Путину все равно: 30 000 туда, 30 000 сюда, миллион, миллион двести – сколько они будут жить, столько он их и будет отправлять на войну.

Дата-центр "Яндекса", интернет и военная логистика России

Они не нация, они сборище. Сергей, это действительно так. Я думала, почему же они разместили дата-центр "Яндекса" в городе с живописным названием Сасово? Не только для того, чтобы я полдня шутила, что у них там "Сасова". А потому, что они еще любят смотреть вот такие пошлые видеоролики. А это – сбой.

Именно поэтому мы и наносим удары по этому дата-центру. Я еще раз уточню: это влияет не только на обеспечение интернетом россиян как гражданского российского плебса, но и на военную логистику – вот эту интернетную.

Это управление. Сегодня мы видим, что Украина стоит перед огромными вызовами. Нам подбрасывают информацию о Суровикине и об уничтожении киевских мостов – якобы Путин поставил перед ним такую задачу. Но покажите мне человека, который был на совещании у Путина и потом выйдет и что-то скажет. Разве что Песков. Он единственный, кто уполномочен, но и то, что он говорит, – неправда.

Поэтому я отношусь к этому критически. Логика здесь есть: во-первых, максимально запугать украинцев. А сегодня мне звонят запорожцы, и там уже начали проводить атаки на запорожские мосты. Давайте включим логику, насколько это возможно.

Назовите мне хотя бы одну инфраструктуру, хотя бы одну отрасль нашей экономики, где враг не проводил атак хотя бы один или несколько раз с 2022 года. Я такого не знаю. Возвращаясь к началу войны: с чего начал враг? С ракетных ударов по логистике, соответственно по мостам.

Возьмите Одесскую область, мою любимую и уже родную, как и всю Украину. Мост в Затоке, мост в Маяках – туда с 2022 года летит каждый день. По объектам водоснабжения летели ракеты. Я уже не говорю об энергетике, о всем, что наполняет террористическую сущность России: наши школы, наши больницы – все, все, все враг атаковал.

Поэтому сегодня мы действительно. Суровикин, как я уже употребил красивое украинское слово, – он снова появился. Его когда-то уже посылали руководить оккупационными войсками в Украине. Помните, что он тогда делал? Он тогда уступил правобережье Херсонской области. Он бежал, отступал, "отрицательно наступал".

Все, что он мог сделать, – разрушать, чтобы отступать. В России нет офицеров, нет чести, нет военных. Они все террористы, убийцы. Их тоже нужно уничтожать. Что может остановить Суровикина, если даже Путина ничто не останавливает? Будут наносить удары по нашим мостам, и для нас это чрезвычайно серьезный вызов.

Как мы на это отреагируем? Конечно, обороной нашего неба. И сегодня вселяет оптимизм заявление президента о том, что определенные комплексы ПВО у нас даже должны появиться. Очень хочу в это верить, и самое главное – поле боя покажет, соответствует ли это реалиям.

Враг во многом пугает. Враг давит эмоционально. Почему он сегодня в очередной раз показывает свои когти? Потому что воздействует на наши эмоции. Приоритет врага номер один – не танковые колонны и даже не ракетные обстрелы. Приоритет – повлиять на украинцев, на наше сознание, на наши мировоззрения, на нашу стойкость, сломить нас, чтобы мы подняли руки и кричали, что готовы капитулировать. Этого добивается враг. Но у него это не получится.

Дефицит человеческих ресурсов в России и военные преступления

Хемиш де Бретон-Гордон считает, что Россия страдает от нехватки людских ресурсов, а Путин избегает открытой мобилизации из-за риска общественного взрыва. В то же время Кремль продолжает делать ставку на бомбардировки и удары по энергетической инфраструктуре украинских городов, хотя это не гарантирует победы. Неужели российские генералы не понимают, что такая стратегия не поможет выиграть войну?

Они не понимают еще одного: каждому из них придется отвечать за военные преступления. Я, как человек и как диакон Православной церкви Украины, скажу: конечно, мы все надеемся и верим в суд человеческий, но я больше верю в суд Божий, а еще больше – в наказание небесное. Поэтому я надеюсь, что до международного трибунала они не доживут.

И здесь глава Офиса президента господин Буданов, военный разведчик, всегда остается разведчиком. Что он сказал российским пилотам? "Вы все сдохнете". Это, возможно, недипломатично, но именно такой смысл он вложил в свои слова.

Опять же, я не могу сейчас призывать: давайте убьем"генерала Армагеддона". Хотя почему не могу? Давайте так: мы его уничтожим. Но сегодня я не могу говорить вещи, которые выходят за пределы правил войны. Как бы мне ни было больно. Я потерял мать во время оккупации, поэтому, пожалуй, имею право на такие эмоции. Но если мы говорим о нарушении или ненарушении правил войны, мы достойно пройдем эту войну. И Омск сегодня это показал.

Посмотрите: 46 000 за сентябрь. Из них 65% – это более 30 000, это "двухсотки". Раньше 30 000 были стандартными ежемесячными потерями врага, и из них чуть меньше половины составляли убитые, а остальные – раненые. Сегодня мы говорим о 30 000 погибших.

Это может быть политически некорректно, но я должен вспомнить бывшего министра обороны Федорова, который говорил о 50 000 оккупантов, которых мы будем уничтожать каждый месяц.

Я надеялся, что это был технический, математический, технологический расчет, потому что если враг и дальше будет бросать соответствующее количество людей, наращивая это "пушечное мясо", то логично будет увеличение числа уничтоженных оккупантов. Сегодня мы это наблюдаем. Очень хотелось бы сохранить такой темп.

Я не говорю, что это что-то самоцельное – 50 000. Хотелось бы 100 000 или, еще лучше, 200 000, и чтобы на этом все закончилось справедливым миром для Украины. Но мы можем, умеем, пробиваем эту "ПВОшную" российскую так называемую оборону.

Я не говорю, что с той стороны не умеют воевать. Если бы я так сказал – мои побратимы бы меня забили, и правильно бы поступили. Там есть те, кто умеет воевать. Выиграть бой – это не выйти на прогулку. Мы тоже гибнем, получаем ранения, теряем родных и близких. Но тем больше заслуга наших собратьев и сестер, каждого, кто дает нам возможность общаться и эмоционально говорить об этих вещах.

Враг очень хитрый и циничный. Нам трудно с ним сравниться. Во время войны бывает всякое с обеих сторон. Они прицельно бьют по дому, я многое видел. Я начинал эту войну в 2014 году, проходил службу, в частности, в "Черном тюльпане". Был во временно оккупированном ДАПе, когда мы там находили останки наших погибших. Нам дали такую возможность. Это отдельная, долгая история.

Я многое видел, но снова вспомню Прилуки и Краматорск. Я должен об этом сказать как отец маленького ребенка, который уже понимает, что такое война. Она родилась в 2023 году, во время войны. Она понимает, когда летит ракета, и ты ей объясняешь, что это такое, когда ты рядом. Она знает, кто такой Путин, как к нему нужно относиться, и она понимает, что война где-то рядом.

Я не хотел бы, чтобы наши дети понимали, что такое война. Но они уже знают и не забудут. И мы не имеем права позволить им это забыть. Из-за изуродованных детских тел, из-за убитых детей – год, два, три, восемь, несколько недель, месяцев – это страшные вещи, о которых трудно говорить.

Поэтому я хочу, чтобы эти эмоции, которые меня сегодня переполняют, у людей, которые помогают и будут помогать силам обороны, превратились в помощь для ваших сборов, для тех сборов, которых очень много. Когда говорят, что силам обороны уже ничего не нужно, посмотрите, сколько дронов, сколько танков. Добрые люди, война у всех одна.

Сколько бы мы ни спрашивали: "Сергей, когда война закончится?". Я не знаю. Я твердо знаю, что мы победим в этой войне, но также твердо знаю, что война пройдет через сердце, через душу, через судьбу каждого из нас, каждой нашей семьи.

Когда мы все поймем, что война одна для всех, даже для тех, кто так или иначе оказался за границей, – это отдельная тема. У меня есть свои выводы относительно того, кто там и как оказался, но пусть не говорят, что они оттуда помогают, и все классно. Здесь тоже нужно помогать, и здесь тоже нужно идти в армию. И можно не только в штурмовых отрядах служить.

Уважение к каждому – к штурмовикам, к пилотам. Но самое главное – давайте свои эмоции, свой гнев направлять, в частности, на сборы. То, что мы работаем, платим налоги, – это здорово, это хорошо, мы поддерживаем жизнь государства. Но все равно нужно найти эту копейку и поблагодарить Бога за то, что сегодня есть возможность помогать силам обороны.

Крымский мост: логистика, символизм и сухопутный коридор

Сергей, действительно, сегодня годовщина первого подрыва незаконной, излишней, уродливой конструкции – Керченского моста. Он фактически имеет большее политическое, символическое значение или все же военную целесообразность? Или неважно, какое это значение, а нужно добивать?

Мне сейчас трудно сказать. Есть определенный трезвый взгляд: это больше логистика или военно-политические аспекты? И то, и другое присутствует. Если по этому мосту что-то движется, если мы его еще не уничтожили, значит, его охраняют, защищают, и к нему все-таки нужно пробиться. Соответственно, по этому мосту идет какая-то логистика.

В любом случае его нужно ликвидировать. Это такая незаконная конструкция, действительно небольшая архитектурная форма – ее нужно уничтожить. Есть действующее законодательство Украины.

Хотя сегодня мы уделяем больше внимания, конечно, так называемому сухопутному коридору. Несколько дней назад – более 700 единиц автомобильной техники, сегодня за сутки – около 700. Вы представляете, что такое 600, 500, 700 единиц автомобильной техники ежедневно по всему фронту? Значительная часть – это как раз о сухопутном коридоре, так называемом российском.

Сегодня запорожцы спрашивали меня о Бердянске, об этих треугольниках, о том, как там уничтожается много российской автотехники и как они маскируют технику. Я сказал: знаете, о безопасности или о том, боятся ли они наших ударов или нет, говорит один факт. Вы знаете такого временно живого губернатора Запорожской области? Вот тот, который докладывал Путину, что там все под контролем, все можно легко проехать по той трассе "Новососия".

На что военные корреспонденты ответили: хотят увидеть его за рулем бензовоза. Он еще не сел за руль бензовоза и не проехал, но очень хотел. Будет гореть, как и все остальные. Запах будет не очень приятный, потому что он коллаборационист. А так, я думаю, мы его там не увидим. Он будет убегать, конечно, но пусть они все погибнут. Вот это самое главное, а мы победим.