Наши специалисты знают, куда бить, но нужно время и момент, – Евлаш о Крымском мосте

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что украинские специалисты занимаются вопросом уничтожения Крымского моста. Однако это требует правильного времени и момента.

Майор подчеркнул, что уничтожение Крымского моста требует много ракет. Ведь сам мостовой переход имеет большие размеры.

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Евлаш высказался о возможном уничтожении Крымского моста

Спикер Воздушных сил отметил, что наши специалисты очень долго анализировали Керченский мост, и украинцы уже видели достаточно эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно.

Они (специалисты – 24 Канал) знают, куда бить, но нужно время и момент. Крымский мост сейчас – самый защищенный объект чуть ли не во всем мире. Туда брошены бригады ПВО, он очень тщательно охраняется,

– подчеркнул майор.

Евлаш также рассказал, что когда для мостового перехода появляется какая-то угроза, россияне делают какие-то задымления и пытаются его маскировать. Однако майор процитировал слова главы СБУ Василия Малюка, что "эта конструкция явно там лишняя".

Спикер Воздушных сил также сказал, что уничтожение Крымского моста ослабило бы способности оккупантов в Крыму.

"Не так бы активно они смогли поставлять различного типа оборудования в Крым. Это серьезно сказалось бы, в том числе, имиджево, потому что должны понимать: этот мост стал символом триумфа России. И его уничтожение будет психологически выглядеть как пощечина, компонент, который положительно повлияет на наших людей и очень негативно – на политическое руководство РФ и деморализует врагов в целом", – отметил майор.

Евлаш также отметил, что сейчас Крым – это большая милитаризованная база. В частности, туда россияне привезли много комплексов С-300, С-400, а также печально известную радиолокационную систему "Контейнер", которая позволяет одновременно управлять станциями ПВО различных типов.

Эту станцию недавно нам удалось поразить. И это такой большой скачок, потому что таких станций немного и изготовить ее сейчас, когда есть ограничения и санкции, им (оккупантам – 24 Канал) очень сложно будет,

– подчеркнул Евлаш.

Обратите внимание! ГУР МО 17 апреля атаковало российский военный объект в Мордовии, где функционирует загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер". Эта станция фактически является самым мощным радаром в распоряжении России и существует в единичном экземпляре.