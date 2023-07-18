Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. К слову, ранее Михаил Федоров сообщил, что Крымский мост атаковали именно украинские надводные дроны.

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Могут ли россияне бороться с морскими дронами

Если у россиян есть ПВО для сбивания воздушных целей, то с надводными целями для них будет все сложнее. Собственно распознать надводные дроны при любых условиях очень сложно. Для этого нужно немало мер.

Дело в том, что сама по себе глиссерующая лодка малозаметна. У нее эффективная площадь рассеяния. Поэтому определить его на поверхности воды практически невозможно. Локаторы ПВО его точно не увидят,

– объяснил Роман Свитан.

Есть возможность определять движение лодок благодаря бортовым средствам обнаружения на кораблях. Однако и здесь есть нюанс. А ведь эти корабли постоянно придется держать в боевой готовности. Тем более можно обойти корабль, если есть информация о его локации.

"В общем, правильно проложенный маршрут – и их никто не заметит. Только визуально на самом мосту. А ведь это на каждую опорную вышку (нужно – 24 Канал) ставить кого-то с пулеметом и выставлять дозорных, чтобы наблюдать на подходе", – отметил военный эксперт. .

Роман Свитан о (не)возможности распознавать надводные дроны: смотреть видео

Дальше может быть больше

Не исключено по этим причинам подобных операций может увеличиться. Такие лодки могут преодолевать расстояние 500 – 800 километров с учетом веса и двигателей.

Если туда добрались – есть определенная спутниковая связь, которой руководствовался этот дрон. Я думаю, что это была прямая связь, то есть постоянная связь с дроном. Скорее всего, и с видеонаблюдением,

– отметил Свитан.

Полковник запаса предположил, что вскоре некоторые кадры попадания по Крымскому мосту обнародуют. Тогда разобрать сами удары можно будет поподробнее.

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