В России подтвердили взрыв и заявляют о разрушении Крымского моста

В России не отрицают взрыв на Крымском мосту. Оккупанты открыли уголовное дело и возбудили уголовное расследование.

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что взрыв на Крымском мосту якобы произошел в результате взрыва грузового автомобиля. Уже даже нашли "то самое" авто – его активно распространяют российские телеграм-каналы. Об этом пишет 24 канал.

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Путин поручил создать правительственную комиссию

Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с этой "чрезвычайной ситуацией".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, однако по какой статье – не говорится. Там заявили, что, по предварительной информации, на мосту взорвался грузовой автомобиль, который вызвал вспышку 7 топливных цистерн.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой вспышку семи топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшуюся в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета,

– говорится в сообщении.

По поручению Главы СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Российские следователи устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.

Глава так называемого "парламента" Крыма Константинов уже успел заявить, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Что известно о фуре, обвиняемой во взрыве

Фура, обвиняемая во взрыве на Крымском мосту, предположительно выехала из Краснодара. По предварительной информации, это красный тягач. Он прошел автомобильную инспекцию и сдетонировал на мосту. Пробег у фуры – 870 000 км. Расследование только началось, а российские пропагандисты уже пишут, что транспорт был "начинен взрывчаткой".

На въезде к мосту в прицеп автомобиля заглянули инспекторы и не увидели ничего подозрительного. Через несколько минут, когда грузовик был в движении, произошел взрыв.

В соцсетях уже слили владельца фуры. Это Борис Юсубов из Краснодара – на него был записан транспорт. Сообщается, что он продал автомобиль, но новый владелец не переоформил его на свое имя.

По словам работников дорожной инспекции, водитель был спокоен, не вызывал подозрений и показал все документы. Фура была полностью загружена, но ее не загоняли на рентген.

Напомним, около 6 утра на Крымском мосту раздался взрыв. Автомобильная часть моста просто обрушилась, а железнодорожная дорога повреждена. Мост не пригоден для использования.

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