Пожили, и хватит – Крымскому мосту п**да: россияне истерически реагируют на "хлопок" возле Керчи

Утро субботы у россиян началось не с кофе. Так, на "хлопок" на Крымском мосту уже мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.

Так, россияне не понимают, почему "самый защищенный" объект России мог быть взорван и жалуются на поставку вооружения из России. Реакцию сети собрал 24 канал.

К теме Неужели хаймарсы: украинцы разрывают сеть мемами по поводу "хлопка" на Крымском мосту

Россияне скулят

В результате взрыва, как отмечают в сети, сухопутного коридора в Крым больше не существует.

Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, в результате взрыва мост частично обрушился.

Однако российские СМИ дают не только версию удара Украины. Так, предполагают, что мог взорваться грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда. Как отметили в росСМИ, из-за этого уже открыто уголовное производство, однако россияне реагируют на сообщения иронично и спрашивают, будет ли предъявлено обвинение в вандализме.

На такое предположение отреагировали в шутку и в украинской сети.

Предполагают россияне, что это и личное поздравление-фейерверк Владимиру Путину с днем рождения. Он праздновал его накануне.

Также на взрыв отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он намекнул на ответный удар.

Да и сами россияне подстрекают к такому удару. Не против они и использования ядерного оружия.



Реакция на взрыв на Крымском мосту / Скриншот

Решил поделиться своим мнением Игорь Стрелков, он же Гиркин.



Реакция на взрыв на Крымском мосту Гиркина / Скриншот

В сети россияне скулят много. В частности, они начали догадываться о причинах запрета в Украине на съемку мест прилетов, а также призывают ударить не только по Киеву, но и по Европе и США. А еще удивляются, почему Антоновский мост, который часто бомбят стоит, а у Крымского моста сразу "отрицательное строительство".

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Взрыв на мосту раздался примерно в 6 утра 8 октября. Местные жители утверждают, что якобы был прилет.

На кадрах из сети видно, что "хлопок" посетил сам мост, соединяющий временно оккупированный Крым с Россией.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел на железнодорожной ветке моста. Предполагают, что загорелась цистерна с горючим в хвосте грузового поезда.

Сейчас на Крымский мост не пускают автомобили.

Достойно внимания – Жданов назвал способ, которым можно разрушить Крымский мост: смотрите видео