Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что добраться до Крымского моста действительно совсем непросто.

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Россияне воспринимают Крымский мост как одну из "жемчужин" собственной империи. Поэтому стараются всячески его защитить. Там выстроили эшелонированную противовоздушную оборону, которую сложно пробить, но возможно. И взрывы в Крыму это отчетливо демонстрируют.

Пробить оборону моста довольно тяжело, но реально. Мы это видели в прошлом году. В этом году тоже были точные отработки по мосту,

– заметил Роман Свитан.

Что могло повлечь за собой взрывы на Крымском мосту

Как предположил Свитан, тут могли быть разные средства. Сейчас до Крымского моста добираются и разные непонятные беспилотники, и некоторые ракеты.

Обратите внимание! В ВСУ никак не комментировали сегодняшние взрывы возле Крымского моста.

К примеру, россияне в свое время активно рассказывали, что Украина якобы смогла переработать ракеты в С-200 для ударов по наземным целям. Однако Киев никогда официально не подтверждал такую информацию.

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Кроме того, оккупанты также используют дымовые приборы, чтобы прикрыть мост. Это может помочь в некоторых случаях.

Они могут помочь, если у ракеты или беспилотника есть оптическая наводка. Если они идут под контролем оператора, то дымы могут закрыть мост. Но если управление радионавигационное или есть головка самонаведения, то дымами прикрыть почти невозможно. Это же касается и систем с использованием ретрансляторов,

заметил Свитан.

Взрывы в Крыму: коротко