Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, підкресливши, що добратися до Кримського моста насправді зовсім непросто.
До теми Де розташований Кримський міст і чому він такий важливий для Путіна: пояснюємо на карті
Росіяни сприймають Кримський міст як одну з "перлин" власної імперії. Тому намагаються всіляко його захистити. Там розбудували ешелоновану протиповітряну оборону, яку складно пробити, але можливо. І вибухи в Криму це чітко демонструють.
Пробити оборону мосту досить важко, але реально. Ми це бачили минулого року. Цього року теж були влучні відпрацювання по мосту,
– зауважив Роман Світан.
Що могло спричинити вибухи на Кримському мосту
Як припустив Світан, тут могли бути різні засоби. Зараз буцімто до Кримського мосту добираються і різні незрозумілі безпілотники, і деякі ракети.
До прикладу, росіяни свого часу активно розповідали, що Україна нібито змогла переробити ракети до С-200 для ударів по наземних цілей. Однак Київ ніколи офіційно не підтверджував таку інформацію.
До теми – дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу
Крім того, окупанти також використовують димові прилади, щоб прикрити міст. Це може допомогти у певних випадках.
Вони можуть допомогти, якщо в ракети чи безпілотника є оптичне наведення. Якщо вони йдуть під контролем оператора, то дими можуть закрити міст. Але якщо є управління радіонавігаційне чи є головка самонаведення, то димами прикрити майже неможливо. Це ж стосується і систем з використанням ретрансляторів,
зауважив Світан.
Вибухи в Криму: коротко
- Російські загарбники, очевидно, що зараз досить стривожені. Адже 12 серпня в тимчасово окупованому Криму сталося кілька цікавих інцидентів на військових об'єктах загарбників.
- Вночі біля однієї з військових баз в Криму було чутно гул безпілотників. Окупанти розповідали, що "збили" аж 20 таких апаратів.
- Вдень стало відомо про вибухи біля Кримського мосту. Згодом вони повторилися.