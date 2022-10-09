Есть проблемы со снабжением войск на Юге, – Арестович о последствиях взрывов на Крымском мосту
Крымский мост получил серьезные повреждения в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Из-за этого у российских оккупантов возникли проблемы со снабжением своих войск на Юге.
Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, в связи со взрывом на Крымском мосту грузооборот упал примерно вдвое.
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Со снабжением войск на Юге есть проблемы
Арестович отметил, что, если взять за версию, что подрыв произошел из-за грузовика, то в нем могло быть около 9 тонн взрывчатки.
У нас есть факт – два пролета сложились и частично повреждена железнодорожная ветка, которая идет выше,
– сказал советник главы ОП.
По его словам, россияне уже заявили, что уже запустили Крымским мостом первый грузовой поезд. Но с автомобильным полотном так просто не будет.
С точки зрения поставки российской южной группировки мы уже имеем определенные проблемы, которые быстро не будут решены,
– подчеркнул Арестович.
Он отметил, что оккупанты уже показали запущенные легковые автомобили. Но ясно, что большие грузы с танками там не пройдут.
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Грузооборот уже значительно упал
Арестович отметил, что вообще на Крымском мосту должна быть проведена серьезная проверка и анализ разрушений, в том числе относительно опор, которые там неодинаковой длины.
Если подойти по-путински, то можно и без дефектирования, и без анализа, и без всего прочего, а просто набросить покрытие – поезжайте,
– заявил он.
Однако, по его словам, неизвестно, как этот мост дальше ведет себя при таких условиях, в частности, под железнодорожными грузами. К тому же требуется определенное время на демонтаж оторванных пролетов и устройство новых. А грузооборот уже упал примерно вдвое. Что является хорошим достижением.
Взрыв на Крымском мосту: главное
- В районе Крымского моста утром 8 октября раздался взрыв. На месте происшествия вспыхнул пожар и поднялся огромный столб дыма.
- В результате взрыва обрушились 2 пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нить – из Керчи на Тамань, предварительно целая. Движение автомобилей и поездов по мосту остановили.
- К вечеру оккупанты заявили, что на уцелевшую часть Крымского моста уже начали запускать авто. Кроме того, для грузовиков якобы работает паром.
- После того, как на Крымском мосту раздался "хлопок", Владимир Путин приказал ФСБ усилить защиту транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.