Есть проблемы со снабжением войск на Юге, – Арестович о последствиях взрывов на Крымском мосту

Крымский мост получил серьезные повреждения в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Из-за этого у российских оккупантов возникли проблемы со снабжением своих войск на Юге.

Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, в связи со взрывом на Крымском мосту грузооборот упал примерно вдвое.

Кстати "Это работает против Путина": Жданов назвал основные версии, что произошло на Крымском мосту

Со снабжением войск на Юге есть проблемы

Арестович отметил, что, если взять за версию, что подрыв произошел из-за грузовика, то в нем могло быть около 9 тонн взрывчатки.

У нас есть факт – два пролета сложились и частично повреждена железнодорожная ветка, которая идет выше,

– сказал советник главы ОП.

По его словам, россияне уже заявили, что уже запустили Крымским мостом первый грузовой поезд. Но с автомобильным полотном так просто не будет.

С точки зрения поставки российской южной группировки мы уже имеем определенные проблемы, которые быстро не будут решены,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что оккупанты уже показали запущенные легковые автомобили. Но ясно, что большие грузы с танками там не пройдут.

Арестович рассказал о проблемах, которые возникли у россиян из-за взрывов на Крымском мосту: смотрите видео

Грузооборот уже значительно упал

Арестович отметил, что вообще на Крымском мосту должна быть проведена серьезная проверка и анализ разрушений, в том числе относительно опор, которые там неодинаковой длины.

Если подойти по-путински, то можно и без дефектирования, и без анализа, и без всего прочего, а просто набросить покрытие – поезжайте,

– заявил он.

Однако, по его словам, неизвестно, как этот мост дальше ведет себя при таких условиях, в частности, под железнодорожными грузами. К тому же требуется определенное время на демонтаж оторванных пролетов и устройство новых. А грузооборот уже упал примерно вдвое. Что является хорошим достижением.

Взрыв на Крымском мосту: главное