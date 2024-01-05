Крымский мост закрывали, в небе видели неизвестные вспышки: была ракетная опасность

Поздним вечером 5 января неспокойно на полуострове Крым. Известно, что уже перекрыли движение по Крымскому мосту. Более того, в небе фиксируют неизвестные вспышки, а самих жителей предупреждают о ракетной опасности.

Около 23:20 местные телеграм-каналы начали сообщать о том, что что-то непонятное происходит на полуострове Крым. Жаловались на непонятные вспышки. Позже написали о том, что раздалось не менее 10 взрывов.

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Что происходит в Крыму

Итак, в 23:25 написали в телеграм-канале "Крымский ветер", что Крымский мост закрыли. Также сообщили, что в районе Войково в небе какие-то вспышки. Их сняли местные жители.

Через минуту актуализировали данные. Говорят, что их известили о том, что предварительно работает ПВО. Но доподлинно неизвестно, что же происходит.

Удивительные вспышки в районе Войково: смотрите видео

В 23:30 появилось сообщение, что в районе Керчи гром и молния. В телеграме иронизируют, что народ, однако, испуган. И на этом можно было бы расходиться, но нет. Через мгновение сообщили, что "что-то происходит" в районе Евпатории. Также слышны взрывы в районе Саки-Новофедоровка.

К 10 взрывам уже насчитали евпаторийские подписчики,

– пишут в телеграме "Крымский ветер".

Громкие звуки взрывов: смотрите видео

В 23:39 в сеть выложили видео, на котором можно услышать громкие звуки взрывов.

Подписчики сообщают, что в Михайловке, которая возле военного аэродрома, обломки упали на частный дом, вспыхнул дом,

​​​​ – пишет "Крымский ветер" в 23:49.

Другой местный телеграм-канал сообщил в 23:52, что над Сакским районом Крыма работает ПВО. По словам очевидцев, слышали несколько взрывов над городом Саки в районе аэродрома.

По состоянию на 23:54 движение по Крымскому мосту все еще перекрыто. Автомобили передвигаться по этому незаконному сооружению пока не могут.

В 23:57 паблики извещали, что очень громко. В то же время уверяют, что их так называемая ПВО все сбивает. Но мы знаем это "сбивание", последствия которого потом россияне никак не могут скрыть.

Движение "Атеш" написало, что ожидаем результатов.

Все агенты работают. Так, для справки, за декабрь по Евпатории мы совершили более 10 вылазок,

– говорят в "Атеше".

"Крымский ветер" пишет, что под ударом вероятно был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. Отмечают, что 43-й истребительный авиационный полк – основа авиационной группировки, поддерживающей российские войска на Юге Украины. На их вооружении были бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.