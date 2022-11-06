"Поздравления" прилетели только раз, а ремонтам конца не видно: Крымский мост снова закрывают

Россия обещает до декабря восстановить Крымский мост, пострадавший после взрывов в начале октября. Однако процесс что-то затягивается. Кремль решил закрыть мост для автомобилей и автобусов.

Крымский мост будет закрыт для проезда 8 ноября. Символично, ведь именно в этот день пройдет ровно месяц от взрывов на мосту. О закрытии моста сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.

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В Кремле заявляют о ремонтах моста, но прогресса не видно

Так называемое министерство транспорта России объявило о закрытии Крымского моста на 13 часов – с 03:00 до 15:00 8 ноября по киевскому времени. Причина – якобы ремонт.

Но только беда – ремонт идет в таком темпе, что восстановление моста до декабря звучит нереалистично. Следует отметить, что после взрывов 8 октября на мосту запрещен проезд фур и грузовиков. Основной маршрут для них в временно оккупированный Крым – паромные переправы.

Взрывы на Крымском мосту: главное

Утром 8 октября прогремели мощные взрывы на Крымском мосту. Российский диктатор Путин назвал взрыв "терактом", а в России начали "расследование", в котором заявили, что за взрывами стоят украинские спецслужбы и завербованные граждане России.

Через 2 дня Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергообъектам Украины, заявляя, что это якобы месть за взрывы на мосту. Однако, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, россияне более недели готовили массированную атаку – то есть еще до взрывов на Крымском мосту.

Здесь стоит отметить, что заявления о "теракте" и о "мести" не стоят ничего, ведь Крымский мост является законной целью для Вооруженных Сил Украины, что признают и иностранные партнеры. Переправа построена незаконно и соединяет Россию с временно оккупированным Крымом.

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