В Украине 26 февраля отмечают День крымского сопротивления. Именно в этот день в 2014 году в Симферополе состоялся митинг крымских татар, и сейчас в Крыму реально ждут деоккупации.

Об этом 24 Каналу рассказал постоянный представитель Президента Украины в АР Крым (в 2017 – 2018 годах) Борис Бабин. В общем, есть 3 фактора, позволяющих России контролировать Крым.

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Крымское сопротивление

Бабин отметил, что любой день оккупации – это день оккупации. Была интересная история, когда в рамках борьбы группировок коллаборантов выложили видео этого митинга преступной сенаторки Ковитиди, которая тогда была депутатом Верховного совета АР Крым.

Там очень хорошо можно увидеть, что этот митинг сорвал планы окупантов, потому что план агрессора тогда был сформировать картинку каких-то "свободных голосований", противоправных в Украинской ассамблее и тому подобное. Тогда даже эти коллаборанты заявляли перед митингом, что они за единство с Украиной, словно все хорошо,

– заметил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым (в 2017 – 2018 годах).

Он добавил, что дальше утром 27 февраля именно потому, что невозможно было без оружия сделать преступные шаги, российская армия прямо зашла и "зеленые человечки" оккупировали административные здания власти в Крыму. Это уже история, но ее не забывают и сегодня.

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Нынешние настроения в Крыму

По словам постоянного представителя Президента Украины в АР Крым (в 2017-2018 годах), нынешние настроения отражают негативную ситуацию, которая сложилась в Крыму в социальной, экономической сферах. С другой стороны, абсолютно все понимают неотвратимость деоккупации.

"Все понимают, что затягивание этой серой зоны, вот этого оккупационного режима на полуострове, непризнанного продолжавшимся с 2014 года миром, не должно быть дальше десятилетиями. Однако масштабная российская агрессия абсолютно изменила картинку и изменила скорость этих "песочных часов", - подчеркнул Бабий.

Как он отметил, коллаборанты сейчас озабочены завтрашним днем, но в целом настроения не такие, как были, например, 2 или 3 года назад.

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