Про це 24 Каналу розповів постійний представник Президента України в АР Крим (у 2017 – 2018 роках) Борис Бабін. Загалом, є 3 фактори, які дають змогу Росії контролювати Крим.

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Кримський спротив

Бабін зазначив, що будь-який день окупації – це день окупації. Була цікава історія, коли в межах боротьби угруповань колаборантів, виклали відео цього мітингу злочинної сенаторки Ковітіді, яка тоді була депутатом Верховної ради АР Крим.

Там дуже добре можна побачити, що цей мітинг зірвав плани окупантів, бо план агресора тоді був сформувати картинку ніби якихось "вільних голосувань", протиправних в Українській асамблеї тощо. Тоді навіть ці колаборанти заявляли перед мітингом, що вони за єдність з Україною, ніби все гаразд,

– зауважив постійний представник Президента України в АР Крим (у 2017 – 2018 роках).

Він додав, що далі зранку 27 лютого саме через те, що неможливо було без зброї зробити злочинні кроки, російська армія прямо зайшла і "зелені чоловічки" окупували адміністративні будівлі влади у Криму. Це вже історія, але її не забувають і сьогодні.

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Нинішні настрої у Криму

За словами постійного представника Президента України в АР Крим (у 2017 – 2018 роках), нинішні настрої відображають негативну ситуацію, що склалась у Криму в соціальній, економічній сферах. З іншого боку абсолютно всі розуміють невідворотність деокупації.

"Усі розуміють, що затягування цієї сірої зони, ось цього окупаційного режиму на півострові, невизнаного світом, який тривав з 2014 року, не має бути далі десятиріччями. Однак масштабна російська агресія абсолютно змінила картинку і змінила швидкість цього "пісочного годинника", – наголосив Бабін.

Як він зазначив, колаборанти нині заклопотані завтрашнім днем, але загалом настрої не такі як були, наприклад, 2 чи 3 роки тому.

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