Волны будут достигать 8 метров: на Крым надвигается мощный шторм

В аннексированном Крыму в ближайшее время может испортиться погода. Там 26 ноября ожидают сильнейшие штормы на побережье Черного моря.

Об этом стало известно из данных мониторинговой системы Poseidon. Там предупреждают, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту, предупреждает 24 Канал.

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В Крыму прогнозируют 8-метровые волны

Аналитики мониторинговой системы Poseidon отметили, что пик волн ожидается с 21:00 26 ноября по 0:00 27 ноября. Так, высота волн может достигать высоты трехэтажного дома.

Эксперты отметили, что сила ветра составит от 7 по шкале Бофорта. В частности, там 14 баллов отмечают как максимальное значение и определяют как "абсолютный шторм".

На ухудшение погодных условий уже успели отреагировать в администрации Скадовского муниципального округа. Там уже окрестили непогоду "Штормом века" и сказали, что основной удар возьмет на себя восток Крыма и Севастополь.

Объявили штормовое предупреждение и в так называемом мнс Крыма. Там отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому пребывание людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепляющих сооружениях может быть опасным для жизни.

На Украину надвигается непогода