В Крыму горит свалка: Евпатория вся в дыму

В оккупированном Крыму, вблизи Евпатории с 15 июля горит мусорный полигон. Распространение огня удалось остановить, однако работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Запах от пожара жители Евпатории услышали вечером 15 июля. Люди жалуются на "дымовую завесу" и "туман гари".

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Пожар на свалке в оккупированном Крыму

Информацию о пожаре на свалке спасатели получили примерно в 17:30. Огонь охватил территорию площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Оккупанты заявляют, что угрозы дальнейшего распространения возгорания нет, однако работы по ликвидации пожара продолжаются.

Запах чувствуется в разных районах города – от въезда на курорт до района Мойнаки. Из-за пожара на свалке люди спали ночью с закрытыми окнами несмотря на жару.

По словам так называемого главы администрации Евпатории Романа Тихончука, предварительная причина пожара на полигоне – поджог.

Трудности при тушении возгорания

"Власть" собрала оперативный штаб по ликвидации пожара и заверила, что горит только верхний слой свалки.

Однако ситуацию с тушением пожара осложняют погодные условия: в ближайшие несколько дней в Крыму ожидается аномально жаркая погода – до +37 градусов.

Летом оккупированный Крым несколько раз накрывала непогода. Сильные ливни приводили к затоплению нескольких городов, разрушениям домов, автомобилей, падению деревьев и даже человеческим жертвам

В оккупированной Евпатории горит свалка: видео