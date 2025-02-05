В ряде городов Крыма пропала мобильная связь: жители жалуются на массовые перебои

В среду, 5 февраля, сразу в нескольких городах временно оккупированного Крыма исчезла мобильная связь. Перебои зафиксировали в частности в Судаке, Керчи, Евпатории, Феодосии и Бахчисарае.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер".

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В Крыму произошли массовые перебои со связью

Подписчики "Крымского ветра" сообщили, что в Евпатории и Керчи нет мобильной связи и мобильного интернета. Отмечалось, что в Евпатории не работает ни один оператор, а при попытке совершить звонок, появляется сообщение с текстом "не зарегистрировано в сети".

В то же время журналисты отмечают, что отключения не коснулись местных провайдеров, которые обеспечивают кабельную связь.

Впоследствии выяснилось, что мобильной связи нет также в Феодосии и Судаке.

В Бахчисарае больше часа нет мобильной связи,

– добавили позже подписчики канала.

К слову, недавно во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение. Его зафиксировали 19 января в Ялте, а магнитуда составляла 2,8. В сети также сообщали, что после землетрясения в Ялте было еще шесть афтершоков.