Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер".
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У Криму сталися масові перебої зі зв'язком
Підписники "Кримського вітру" повідомили, що в Євпаторії та Керчі немає мобільного зв'язку та мобільного інтернету. Зазначалося, що в Євпаторії не працює жоден оператор, а при спробі здійснити дзвінок, з'являється повідомлення з текстом "не зареєстровано в мережі".
Водночас журналісти зазначають, що відключення не торкнулися місцевих провайдерів, які забезпечують кабельний зв'язок.
Згодом з'ясувалося, що мобільного зв'язку немає також у Феодосії та Судаку.
У Бахчисараї більше години немає мобільного зв'язку,
– додали пізніше підписники каналу.
До слова, нещодавно в тимчасово окупованому Криму стався землетрус. Його зафіксували 19 січня в Ялті, а магнітуда становила 2,8. В мережі також повідомляли, що після землетрусу в Ялті було ще шість афтершоків.